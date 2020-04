Tudja ezt most már az alábbi felvételen látható szentpétervári Volkswagen tulajdonos is, akinek április 22-én sikerült összetörnie saját maga és mások autóját. Súlyos személyi sérülés nem történt, ám mindez csak a szerencse műve, a fedélzeti kamera képeit elnézve nagyon könnyen lehetett volna sokkal rosszabb végkifejlete is a történetnek.

Nagyjából 18 másodperc környékén látható, ahogy egy fehér Volkswagen Passatnak tűnő autó nagy sebességgel elhúz a kamerás autó mellett, majd két teherautó közé is megpróbált beférkőzni, ám amikor látta, hogy ez nem fog sikerülni, az ütközés elkerülése érdekében hirtelen jobbra húzta a kormányt.

Mindez azonban nem volt elegendő a baleset elkerüléséhez, ugyanis az autó megcsúszott, majd a jobb oldali teherautó hátsó részével ütközve a szalagkorlátnak csapódott, onnan visszapattanva pedig a teherautót is ráküldte a korlátra. A történések mindössze néhány pillanat alatt lezajlottak, és miután a szalagkorlátról lepattanva a teherautó is visszatért az útra, a Volkswagen is újra felbukkant, ám ekkorra már totálkárosnak tűnő állapotban.

A szinte felismerhetetlenségig roncsolódott autóban lévő vezető csodával határos módon mindössze néhány karcolással megúszta az esetet, mint ahogy a teherautó vezetője sem sérült meg.

