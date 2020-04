Noha a BMW korábban azon az állásponton volt, hogy az i8 utód nélkül kerül ki a kínálatból, többen is úgy vélik, hogy a Vision M Next tanulmány alapjaira épülő újdonság egyértelmű trónörökösnek lesz tekinthető. Bárhogy is legyen, az i8 gyártása már befejeződött, az új modellel kapcsolatos munkálatok pedig elkezdődtek, vagyis hamarosan egy újabb ígéretes típus kerülhet a bajor gyártó portfóliójába.

A jelenlegi hírek szerint a modell az i12 nevet viseli majd, hajtásláncát tekintve pedig továbbra is hibrid marad. A rendszer elemei közé egy 340 lóerő leadására képes 2 literes benzinmotor és két, egyenként 204 lóerős villanymotor kerülhet, a kombinált összteljesítmény pedig 600 és 680 lóerő körül alakulhat.

Talán ennél is fontosabb információ, hogy a villanymotorok egy 135 kWh kapacitású akkumulátorcsomagból táplálkozhatnak, a hibrideknél megszokott 40-50 kilométeres hatótávolság pedig akár 100 kilométerig is kitolódhat, vagyis a tisztán elektromos üzemmódban megtehető távolság is jól érezhető mértékű lesz. A jelenlegi várakozások szerint az autó valamikor 2022 és 2023 környékén kerülhet be a kereskedésekbe.

Az, hogy a BMW hasonló jellegű modellen dolgozik, egyáltalán nem meglepő, hiszen egyrészt egy ekkora presztízsű gyártó nem engedheti meg magának, hogy ne legyen egy első pillantásra is jól felismerhető sportautója, másrészt a fokozatosan szigorodó környezetvédelmi előírások miatt a hibrid rendszer alkalmazása is épp kapóra jön nekik.

