A német Posaidon nevű tuningcég kezelésbe vette a Mercedes-AMG A45-öt, mégpedig olyannyira, hogy az RS 525-ösnek nevezett csomaggal már 525 lóerőre képes, és ezzel a lökettel a kis ferdehátú már 324 km/h-s végsebességet tudhat magáénak szerintük.

Az RS 525-ös egy új turbót, újraírt motorvezérlőt és a nyolcsebességes duplakuplungos váltó átírt szoftverét tartalmazza. Ezek után lett 525 lóerős és 600 Nm-es a kocsi, összehasonlításképpen a gyári A45 S 416 lóerős és 500 Nm-es nyomatéka van. A Posaidon becslései szerint így a ferdehátú a gyári 3,9 helyett már 3,2 mp alatt százon van.

Akinek a turbó kicserélése és hasonló nagyívű módosítások már nem férnek bele, az ezt a lépést kihagyhatja, és maradhat a szoftverek megbütykölésénél. Ezzel is egy elég szép, 459 lóerős és 560 Nm-es nyomatékú A45 lesz a miénk, melynek csupán 3,6 mp kell ahhoz, hogy százra jusson és 318 km/h-ig meg sem áll.

A Posaidon még egy ennél is erősebb, Plus csomagot is belengetett, ezen még dolgoznak. A cég részleteket nem árult el, de 518 lóerőnél biztos többel készülnek. A tuner egyéb teljesítménybeli fejlesztéseket is eszközölne, melyek a fékeket, a kipufogókat és a szénszálas felniket érinthetik.

Csak hogy tudjuk, más tuningcégek mihez tudtak kezdeni az A45-tel és rokonaival, a Renntech csomagjai akár 592 lóerőre is tudják a modell teljesítményét emelni a turbó, a kipufogó és a motorvezérlő cseréjével. A mechanikus újítások nélkül ezt a számot 469-re képesek emelni.

