Mindennek pedig meglett az eredménye, ugyanis a gyártó hivatalosan is bejelentette, hogy idén januárban a 15 milliomodik hibrid modelljüket is eladták, vagyis egy fontos mérföldkőhöz értek, ami egyben remek visszajelzés is számukra az ügyfelek részéről.

A történet még 1997-ben kezdődött, akkor került bemutatásra az első hibrid rendszerrel szerelt Prius, ám bő 20 évvel később már ott tartanak, hogy Európában a Toyota és a Lexus összesen 19 különböző hibrid hajtással rendelkező modellt tud kínálni a vásárlóknak. Kereslet pedig van rájuk, amit jól jelez, hogy 2019-ben az öreg kontinensen értékesített modellek 52%-a már ilyen hajtáslánccal rendelkezett.

Világszinten nem kevesebb, mint 44 különböző hibrid modell található a Toyota és a Lexus portfóliójában, a 15 millió darabos értékesítési szám pedig több mint 120 millió tonna CO2-kibocsátástól is megkímélte a bolygót.

A számtalan hibridnek köszönhetően a Toyota az egyetlen autógyártó a világon, amely nagyon közel került ahhoz, hogy elérje az Európai Unió által 2020-2021-re megszabott 95 g/km-es károsanyag-kibocsátási értéket.

Tévedünk azonban, ha azt gondoljuk, hogy ilyen sikerek után hátradőlve figyeli a gyártó a világ történéseit, hiszen bár továbbra is úgy vélik, hogy a hibrid rendszerek nélkülözhetetlen elemei lesznek a jövő közlekedésének, mellette más területeken is kamatoztatják az elmúlt 20 év során megszerzett tapasztalatot.

A jövőben számos elektromos hajtásforma kulcsfontosságú szerepet játszhat, ezért a japán gyártó hibrid, plug-in hibrid, hidrogén hajtású és tisztán elektromos-hajtású rendszereken is rajta tartja a szemét.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: