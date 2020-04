A bajor gyártó 2018 áprilisában mutatta be iX3 nevű tanulmányát, majd ezt követően a világ számos országában tesztelni kezdte azt. A folyamat zavartalanul haladt, így egybehangzó értesülések szerint az újdonság akár már az idei év során bemutatkozhat. Erre utal az a tény is, miszerint Norvégiában az érdeklődők már tavaly szeptember óta leadhatják megrendeléseiket a modellre.

A BMW következő-generációs elektromos autóinak első tagja tehát jó úton jár afelé, hogy hamarosan a közutakon is megcsodálható legyen, ám a kíváncsi természetűek már most is szemügyre vehetik az iX3-at, ugyanis két hivatalos fotó is felkerült róla az internetre.

Az iX3 tisztán elektromos-hajtású változata több újdonságot is felvonultat majd, köztük a BMW ötödik-generációs eDrive technológiáját, a kompaktabb méretű villanymotorokat, az áttervezett elektromos alrendszert és természetesen az új technológián alapuló, megnövelt kapacitású akkumulátorcsomagot is.