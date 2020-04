Az Audi RS3 az Audi legkisebb nagyteljesítményű darabja remek gyorsulással és városbarát kialakítással. Az új A3-as szedán bemutatásával már csak idő kérdése volt, hogy az RS3 új generációja is aszfaltot lásson, és most pár prototípus le is lett videózva a Nürburgringen körözve.

Az Audi RS3 legnagyobb vetélytársai a Mercedes-AMG A35 és A45, illetve a BMW M235i xDrive Gran Coupe és az M2. Ebben a komoly mezőnyben az új RS3-nak komoly teljesítményre lesz szüksége, és a folyamatosan változó küzdőtérre pont valami ilyesmit várunk az autótól.

A jelenlegi változat egy 2,5-literes sorötös turbómotort használ 394 lóerővel és 480 Nm-es nyomatékkal közlekedhet. A váltó szerepét egy hétsebességes duplakuplungos darab tölti be, a négy kerék meghajtásáról pedig az Audi legendás Quattro rendszere gondoskodik. Ezzel a hajtáslánccal 3,5 mp alatt ér százra a modell, ami kompakt szedánhoz képest remek idő.

Az Audi RS3 a szuperautókat idéző gyorsaságát egy jól megszerkesztett, négy emberre tervezett utastérrel egészíti ki. Az új A3-as kicsivel nagyobb lesz e téren a jelenleginél, és a B7-es generációjú A4-es méreteihez közelít már. Ez azt jelenti, hogy az új Audi RS3-nak nagyobb lábnyommal és súllyal kell majd operálnia. Remélhetőleg a nürburgringi tesztek segítenek majd ezt bekalibrálni nekik.

Az Audi RS3 az egyik legmegindítóbb nagyteljesítményű kompakt luxusautó manapság a piacon. A következő, nagyobb platformra rakott A3-as hamarosan megvásárolható lesz, mi pedig kíváncsian várjuk, mit tud kezdeni a gyártó az RS3-mal.

Az Audi a 2020-as év elejét az új A3-as bemutatójával szeretné megnyomni, amely az egyik legalapvetőbb darabja kínálatuknak. Egy rövid videó mutatja be a darabot: