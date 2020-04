Hétfőn beszámoltunk róla, hogy két meglepően sokat mutató kép került az inernetre egy új BMW-ről, melyek állítólag a kettes sorozat Coupe változatát ábrázolják. Bár továbbra sem vagyunk meggyőzve arról, hogy a prototípus valóban a cég jövőbeli apró hátsókerék-meghajtású modellje, a Kolesa.ru munkatársai úgy döntöttek, kiszínezik azt és a takarótól is megválnak közben.

Akinek esetleg olyan érzése van, hogy ezek a képek ismerősek, nincs egyedül, ugyanis a renderképek erősen a BMW M2 CS-ről közölt hivatalos képekre támaszkodnak, de a prototípus stílusjegyeivel.

Őszintén szólva itt az autó eleje és hátulja is sokkal jobban néz ki, mint a kémfotókon látott, oldalról viszont teljesen máshogy is festhet, tekintve, hogy a lefényképezett prototípus ezen része el volt takarva.

A modell abban is követi a bemutatott képeket, hogy az M-részleg változatát mutatja, valószínűleg az M240i-t. A jelentős méretű kipufogók és spoiler egyértelmű jelei, hogy ez egy gyorsabb verzió, ahogyan az elől lévő légbeömlők is.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a 19-colos felnik ugyanannak tűnnek, amit az M2 CS-en is láttunk, szóval valószínűleg az új M240i és a kettes kupé is mással lesz felszerelve. Az elsőkerekes Gran Coupéval szemben ez a darab a BMW hagyományaihoz híven hátsókerék-meghajtású lesz. Érkezésére valamikor 2021-ben várhatunk.

Eközben valódi kémfotók a kupé tesztjéről továbbra sem állnak rendelkezésünkre, de a következő hónapokban számíthatunk arra, hogy kiviszik őket a Nürburgringre átmozgató edzésre.

Sokak egyáltalán nincsenek meggyőződve azonban arról, hogy a képek valóban a következő kettes Coupét ábrázolják, mivel az oldalát nem látni, könnyen lehet, hogy egy szedánról beszélünk, talán az egyes sorozatéról. Akárhogy is, örülünk, hogy nem kapta meg a hatalmas hűtőrácsot.

