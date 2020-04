A Tesla nagyon okosan már évekkel az ismert autógyártók előtt elkezdett dolgozni az elektromos hajtáslánc tökéletesítésén, ennek köszönhetően pedig előnyben is vannak a többiekkel szemben, az pedig, hogy immár a gyártás körüli problémákat is kisimították, szintén erősíti a pozíciójukat.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy hátradőlnének, hiszen a technológia egyre olcsóbbá válik, ez pedig új szereplőket is bevonzz, az olyanokat is, mint például az Xpeng, amelynek új, P7 névre keresztelt szedánja már olyan számokat produkál, amikkel nyomást helyezhet a kaliforniai autógyártóra.

A P7 egyes konfigurációiban akár 4.3 másodperces 0-100-as gyorsulást is produkálhat, ami természetesen rosszabb, mint amit a Tesla modelljei tudnak, ám azt is figyelembe kell venni, hogy míg a Tesla Model 3 ára 48 500 dollártól indul, addig a P7 esetében "mindössze" 36 000 dollárt kell otthagyni a kereskedésben. Ha mindez nem lenne elegendő, az Xpeng közlése szerint modelljeik akár 300 kilométerrel is többet tehetnek meg egyetlen töltéssel, mint a Teslák, ám mivel ők másfajta mérési módszert használnak, ez az összehasonlítás kissé értelmetlennek tűnik - a hivatalos közleményben megadott 705 kilométeres hatótáv ettől még jól hangzik.

Az Xpeng autó egyébként az elsők a világon, amelynek rendszereit már az Nvidia Drive AGX Xavier nevű lapkája vezérli. Ami a P7-et illeti, minden egyes példányt 12 ultrahangos érzékelővel, öt darab milliméteres hullámokkal operáló radarral és 14 kamerával értékesítenek, vagyis látható, hogy technológia fejlesztésekből egyáltalán nem szenvednek hiányt.

A Tesla és az Xpeng rivalizálása nem újkeletű dolog, tavaly épp a Tesla perelte be utóbbi gyártót, amiért a vád szerint az ellopta az önvezető rendszerük forráskódját. Az ügy jelenleg is folyamatban van, a kaliforniai gyártó pedig reméli, kötelezni tudják az Xpenget arra, mutassa meg a forráskódot, azzal ugyanis bizonyítani tudná, hogy nem lopott.

A P7 előrendelése ma startol, egyelőre természetesen csak Kínában, ám egy esetleges siker esetén az sem kizárt, hogy a gyártó más piacokat is megcéloz az egyébként formavilágában trendkövető modellel.