Bár a Vector W8-ból csupán 22, a Vector M12-ből pedig csak 17 darab készült el még a nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek közepéig, az apró amerikai gyártót még manapság is felemlegetik. A cég valószínűleg sosem tér vissza a piacra, de Giulio Partisani remek renderképei megmutatják, hogyan nézhetne ki ma.

Amíg nem Japánban dolgozik a Honda tervezőjeként, Partisani ezt a remek Vectort készítette el a Lamborghini Aventador alapján. Az eredmény olyan figyelemfelkeltő lett, hogy még az alapmodell is visszafogottnak tűnik mellette (A lap alján lévő galériában meg lehet erről győződni).

Elölről nézve lehet legjobban látni az Aventador vonásait, főleg az utastér alakján és a visszapillantók pozícióján. Ettől eltekintve minden egyedi. A fényszórók megkövetelik a figyelmet a tátongó hűtőrács és légbeömlők mellett, utóbbiakból a motorháztetőn is találni.

Igazából csak akkor kel azonban életre a kocsi, ha oldalról nézzük. Az ajtók kicsivel kisebbnek tűnnek, mint az Aventadoron és az ablakok alakja is más. Emellett az ajtók mögött is vannak légbeömlők, melyek jelzik, középmotoros a 2020-as Vector, és ezek hűtik. Egy üvegből készült napfénytetőt is felfedezhetünk.

Az autó hátulja igazi Vector. Ahogy a Vector W8 esetében, itt is vékony hátsó lámpák nyújtóznak az autó hátsó fertályán, ezek kettéosztva úgy néznek ki, mintha lebegnének a nagy szellőzőnyílások előtt. Az egész egy hatalmas spoilerrel lesz teljes.

Képek: Giulio Partisani

Galéria: Neo Vector 2020