A zwickaui Volkswagen üzem fokozatosan újraindítja az elektromos autók gyártását. A teljesen elektromos ID.3 gyártása már el is indult, kezdetben csökkentett kapacitással és jelentősen lassabb ciklusidővel.

Számos kiegészítő intézkedést hajtanak végre a munkatársak egészségének védelme érdekében, és az újraindítás során a nemzetközi ellátási láncok fokozatos stabilizálására is hangsúlyt helyeznek.

„Mindannyiunknak történelmi feladatot kell elvégeznie. Ez a feladat a munkavállalók egészségének védelme - és ezzel egyidejűleg a felelősségteljes visszatérés az eddigi üzletmenethez. "- mondta Thomas Ulbrich, a Volkswagen E-mobilitásért felelős igazgatósági tagja, a Volkswagen Sachsen igazgatóságának elnöke.

Thomas Ulbrich szerint a jelenlegi kihívásokkal teli helyzet új prioritásokat igényel: "A Volkswagennél az egészség elsőbbséget élvez a sebességgel szemben. Ez az oka annak, hogy jelenleg nem az a fő probléma, hogy hány autót lehet gyártani egy nap alatt, mert ennél is fontosabb, hogy a már folyamatban lévő e-mobilitási átalakítási folyamat újra felgyorsuljon. Az ID.3 az egyik legfontosabb jármű projekt a Volkswagen számára. "



Az első felfutási szakaszban csökkentett ütemben naponta 50 ID.3 készül Zwickauban, ami a korona-járványt megelőző termelési mennyiség körülbelül egyharmadának felel meg. Zwickau a Volkswagen első járműgyára Németországban, amely óvatosan újrakezdi a termelést a március közepén kezdődött leállást követően. Néhány, az alkatrészüzemben lévő egység már újrakezdte az alkatrészek szállítását, megfelelő védőintézkedések mellett, és a gyártás ugyancsak megkezdődött szinte minden kínai Volkswagen üzemben.



Jens Rothe, a Volkswagen Sachsen Általános Üzemi Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy a termelés újbóli elindításakor a munkaerő védelme és egészsége prioritást élvez. A Volkswagen Sachsen és az Általános Üzemi Tanács a megállapodásban egyértelmű szabályokat állított fel. "Megállapodtunk a társasággal az alkalmazottak védelmével kapcsolatos új intézkedésekről. Egy valami egyértelmű: nem vállalunk semmiféle kockázatot, a munkavállalók egészségének abszolút prioritása van - még akkor is, ha ez kevesebb autó gyártását jelenti "- mondta Rothe.



A Volkswagen Sachsennél a gyártás újraindítása lépésről lépésre és gyárról-gyárra folytatódik. A társaság és az Üzemi Tanács a vírus elleni védelem érdekében átfogó intézkedés csomagban állapodott meg. Ez magában foglalja a távolságokra és a higiéniára vonatkozó különleges szabályokat, a száj- és orrvédő viselésének kötelezettségét olyan területeken, ahol a minimum 1,5 méteres távolság nem lehetséges, a rövidebb tisztítási intervallumokat, a műszakok elválasztását az érintkezés elkerülése érdekében, valamint a munkavállalók felkérését, hogy saját felelősségükre mérjék a testhőmérsékletüket, minden nap a munka megkezdése előtt.



Ezen felül számos gyártási folyamatot optimalizálnak, és minden területen érvényesek a kötelező minimális távolságok és a megnövekedett higiéniai előírások. Elfogadták a gyártás újraindításához szükséges intézkedésről szóló, az egyes intézkedéseket részletező munkaszerződést. Az összes szabály egyidejűleg vonatkozik a gyárban található külső partnerek és szolgáltatók alkalmazottaira is.