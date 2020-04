Igazság szerint, aki nagyon szeret vezetni, annak már 10 millió forint alatt is elég jó lehetőségei vannak mostanság, de aki tényleg új szintre akarja vinni a vezetési élményt, annak komolyabb összeget kell áldoznia.

Hogy mennyire, azt embere válogatja, de van egy autó, ami kitűnik a 15-30 millió forintos mezőnyből: a Porsche 718 Cayman. Ez egy négy keréken guruló adrenalininjekció, amit nemrég a portugál Estoril pályáján engedtek szabadon, GTS 4,0 kivitelben a Porsche egy gyári pilótájával a volán mögött, mellette pedig a Carfection videósa, Henry Catchpole ülhetett.

Ez nem egy mért kör volt, nem rekordot akartak vele dönteni, egyszerűen csak be akarták mutatni, miért veszélyes fegyver a német sportkocsi egy képzett sofőr kezében, még nedves aszfalton is – de ezt is látni a videón.

Számokról is essen szó: Amit itt látunk az 394 lóerő és 418 Nm, amit egy 4,0-literes boxermotor ont ki magából. Ez a Caymant 4,4 mp alatt segíti száz fölé és 293 km/h-s végsebességet biztosít neki. Németországban a Cayman ezen verziója 81 926 euróért (kb. 26 millió forintért) kapható.

A Porsche egyre inkább kezd legyökerezni az észak-amerikai piacon, ennek lehet köszönhető az is, hogy a világ egyik legnézettebb sporteseményén, a Super Bowlon is tudtak maguknak reklámot vásárolni.