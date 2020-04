A Toyota V8-as motorjainak napjai meg vannak számlálva, ugyanis több érkező, nagyobb teljesítményű modelljük inkább a biturbós V6-ossal lesz felszerelve. Erről korábban is voltak hírek, de a forrás, akivel a The Drive tudott beszélni, már részleteket is tudott mondani.

A belsős szerint a Toyota a következő három év alatt fokozatosan vezeti ki a nyolchengeres erőforrásokat, ennek részeként a cég huntsville-i gyára annyi alkatrészt halmoz fel, amiből 30 ezer ilyen egységnyi is kijön. Amint ezek megvannak, az eddig használt szerszámokat V6-osok készítésére alkalmasakra cserélik, a terv az, hogy az összes V8-ast, amihez van elegendő elemük, megépítsék a váltás előtt.

A cég Japánban, a taharai üzemben is gyárt ilyeneket, de ott is leállnak ezzel a következő 2-3 évben. Az az üzem később V6-os turbómotorokat készít majd, esetleg limitált kapacitással sima V8-asokat. A Toyota nem kommentálta az értesüléseket, de a hírek szerint több, a jövőben érkező modelljük megválhat a V8-asoktól.

A cég azonban teljesen nem mond le a nyolchengeres motorokról. Múlt decemberben a Lexus már jelezte, hogy az LC versenyautóban egy ilyen dübörög majd, és hogy a jövőben közúti és versenymodelljeikbe is ezzel terveznek. Az LC F és az LX következő generációja is megkapja majd a hírek szerint ezeket.

Bár az értesülések nem hivatalosak, a fogyasztási és károsanyag-kibocsátási szabályok miatt több gyártónak is környezetbarát megoldásokhoz kell folyamodnia, ez pedig azt jelenti, hogy a V8-asok egyre ritkábbak lesznek.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: