Ahogyan Európaszerte egyre több összeszerelő üzem kezdi újra lassan a munkát, a brit gyártók is jelezték, hogy ugyanígy szándékoznak tenni. A Jaguar Land Rover, a szigetország legnagyobb márkája, már bejelentette, hogy május 18-án indítják újra a termelést solihulli, nyitrai és grazi gyárukban, ahol a Jaguar E-Pace és I-Pace készülnek. Közleményükben elmondták: „Ahogy az országok világszerte javítanak a korlátozásokon és a kereskedők is újranyithatnak, a többi gyárunk is szép lassan újjáéledhet.”

A gyártó hozzátette, szigorú távolságtartási szabályozásokat léptetnek életbe, hogy biztosítsák dolgozóik biztonságát. Azt is közölték, hogy Kínában már lassú emelkedésnek indultak eladásaik, azaz a vásárlók elkezdtek visszaszállingózni a kereskedésekbe. A JLR csiangszui gyára már február közepén ismét üzembe lett helyezve.

Az Aston Martin is bejelentette csütörtökön, hogy st. athani üzemük május 5-én újra beindul, míg a fő, gaydoni gyárban később folytatódik a munka. Korábban azt is jelezték, hogy első SUV-jük, a DBX gyártása elsőbbséget élvez az új elnök, Lawrence Stroll iránymutatása alapján.

A cég alkalmazottainak többsége kényszerszabadságon van, akik május elseje után sem tudnak elkezdeni dolgozni, azok fizetésük 80%-át kapják majd meg. A Reuters szerint a szenior vezetők között egy 5 és 35% közötti fizetéscsökkentés is esedékes, az új vezér, Lawrence Stroll pedig úgy döntött, évi egy fontos bért szeretne kapni a cégtől.

Az Opel testvérmárkája, a Vauxhall egyelőre nem jelölt ki dátumot az újraindításra ellesmere porti üzemében, azonban elmondták, a létesítmény lezárása alatt is „aktív volt megerősített biztonsági előírások mellett.”

Az üzem menedzsmentje találkozóra hívta a dolgozók érdekképviseletét, hogy utoljára áttekintsék az új egészségügyi protokollt, „mielőtt a termelési folyamat megkezdődhet.” Ez több, mint száz új szabályt tartalmaz, melyek a cég minden tevékenységére kihatnak, legyen szó a gyártási, adminisztratív, kutatási vagy értékesítési feladatokról.

A legfontosabb ezek közül a dolgozók lázának mérése, a védőszemüvegek és maszkok viselése a telephelyeken, a biztonságos távolság tartása másoktól és a munkaeszközök és munkafelületek folyamatos tisztítása a legfontosabbak.

Videón a Jaguar I-Pace, amely 2019-ben az európai Év Autója díjat is elhódította.