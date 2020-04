A Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ az AMG családjában csecsemőnek számít, de ahogy az AutoTopNL alábbi videója megmutatja, öröm vezetni, és roppant gyors. Az előző generációhoz hasonlóan az újba is egy 2,0-literes, négyhengeres turbómotor került, azonban komoly tuningoláson ment át, így már 415 lóerőt és 500 Nm-es nyomatékot tudhat magáénak. Ebből mind a négy keréknek kijut, hála a nyolcsebességes, duplakuplungos automata váltónak.

A gyártó szerint ez a kombó csupán 4 mp alatt százra küldi az autót, és az AMG Driver’s Package feláráért cserébe akár 270 km/h-ig is elérhet. A videón a CLA 45 S-t a sofőr alsóbbrendű utakon és nedves körülmények között próbálgatja, amely igen jól megy neki, remek tempóban jön ki a kanyarokból még csúszós aszfalton is.

A tesztet végző videós szerint a kocsi motorja sokkal jobban fel tud pörögni, mint elődjéé, és a hangja is jó, annak ellenére, hogy az utastérben kicsit tompítva hallható. A kisebb utak után természetesen a korlátozás nélküli Autobahn is kiviszi a modellt a végsebesség tesztelésére, el is éri vele a 277 km/h-t.

A Brabus már évek óta az első számú tuningcég, hogyha Mercedesekről van szó, átépített G-osztályaikból még Cristiano Ronaldónak is van egy. Ez a fekete-arany változat a legújabb darabjuk.