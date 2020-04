Aki úgy gondolta, hogy a BMW M2 CS volt a 2-es sorozatú BMW-k netovábbja, annak a Lightweight Performance nevű német tuningcég kabrióvá alakított M2-ese szolgálhat némi meglepetéssel. A BMW Blog szerint ezt pár éve már bemutatták, de most fejlesztettek rajta, hogy még az M2CS-nél is erősebb legyen.

Az alap a 2-es BMW kabrióváltozata volt, ebbe az M2 N55-ösét, azaz egy 3,0-literes, hathengeres motort tették, melyet felhúztak 428 lóerőre. Ez kicsivel még kevesebb, mint az M2 CS biturbójának 444 lóereje. A cég még egy M2-ről átrakta a kabrióra a váltót, a tengelyeket és a fékeket, hogy bírja a kiképzést.

Ezután fordultak más cégekhez, hogy tovább húzhassák a modellt, a Bilstein rugós lengéscsillapítói mellett új motorháztető, splitter, diffúzor és egyéb szénszálas anyagok is beszerzésre kerültek. Emellett új, elől 20, hátul 21 colos felniket is ráraktak Michelin gumikkal (a lap alján galéria is található az autóról).

Az egyetlen példányt nemrég az Autobild kapta meg a Sachsenringen való tesztelésre, és 1:34.15-ös időt tudtak vele menni, ami gyorsabb, mint az M2 CS legjobbja: 1:34.98. Arról nem kering információ, a tulajdonosa mennyit fizetett az eredeti 2-es BMW-ért, és aztán a rengeteg módosításért, de nem lepne meg, ha kiderülne: többet, mint egy új M2 CS-ért. Egy ilyen remek teljesítményű kabriót azonban így is élmény lehet vezetni.

A BMW elektromos autókra való átállásának előfutára, így egyik legfontosabb darabja a BMW Concept i4, mely márciusban hivatalosan is bemutatkozott, többek között ezzel a videóval:

Galéria: BMW M2 Convertible Lightweight Performance