Christian von Koenigsegg 2019 augusztusában nevezte ki főtervezővé Alexander Selipanovot, aki emellett egy másik pozíciót is betöltött, ugyanis ő lett az elnöke és főtervezője a Koenigsegg tulajdonában álló RAW Design House-nak is.

Utóbbi vállalat leginkább arról híres, hogy más gyártóknak végeznek dizájnmunkálatokat, ám dolgoznak náluk gyakorlaton lévő diákok is, akik közül többen is az autótervezés területén képzelik el pályafutásukat. Közéjük tartozik Esa Mustonen is, aki a diplomamunkájához készítette el az alábbi fotókon látható tanulmányt.

A finn születésű Mustonen a Koenigsegg One 1:1 adatait alapul véve alkotta meg az egyelőre név nélküli modellt, így nem csoda, hogy az 1 lóerő/tonna teljesítmény-súly aránnyal rendelkező 1:1-hez hasonlóan a tanulmány 700 lóerős teljesítményéhez egészen pontosan 700 kilogrammos súly társul.

Ennél több információ azonban egyelőre nem érkezett a különleges megjelenésű sportautóról, mindössze annyit tudhatunk, hogy az utastérben egy 1+2-es elrendezésű kialakítást és szénszál erősítésű műanyag paneleket kapunk.

Amennyiben a modell valaha is elkészülne (amire sok esély azért nem mutatkozik), úgy erőforrás terén sem kellene sokat gondolkodni, ugyanis Mustonen a Gemerában debütáló 2 literes, háromhengeres egységet használná a tanulmánynál, melyet a lap alján lévő galériában lehet megtekinteni.

