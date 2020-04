Az autóért nem kevesebb mint 550 ezer dollárt, vagyis 182 millió forintot fizetett a vevő, ez pedig több mint duplája a 235 ezer dolláros normál értékesítési árnak. A Porsche az autóért kapott teljes összeget a koronavírus elleni küzdelemben részt vevő United Way Worldwide nevű szervezetnek adományozza, sőt, a vételáron felül a gyártó észak-amerikai részlege további 500 ezer dollárral segíti a vírus elleni harcot.

2011 szeptembere és 2019 decembere között nem kevesebb mint 233 540 Porsche 911 (991) gördült le a vállalat németországi gyártósorairól, ám a szóban forgó 911 Speedsterből pályafutása során mindössze 1948 példány készült.

Az autót megvásárló személy egyéb extrákban is részesül, hiszen megkapja a 911 Speedster Heritage Design Chronograph nevet viselő egyedi készítésű karórát, részt vehet a Porsche weissachi gyárlátogatásán, sőt, arra is lehetősége nyílik, hogy több Porschét is kipróbáljon a gyártó saját tesztpályáján.

Az autó kiszállítására egy visszafogott esemény keretein belül kerül majd sor, a modellt pedig az észak-amerikai részleg vezetője, Klaus Zellmer viszi majd házhoz a vásárlónak, aki az autó eredeti vázlatfotóit is megkapja majd a Speedster dizájncsapatától.

Ami magát a Porsche 911 Speedstert illeti, egy Carrera 4 Cabrioletre épülő modellről van szó, amelynek felfüggesztése és váza a 911 GT3-tól került kikölcsönzésre. A szintén a 911 GT3-tól érkező 4 literes boxermotor teljesítménye 510 lóerőben, csúcsnyomatéka pedig 470 Nm-ben lett meghatározva, mindez pedig 4 másodperc alatti 0-100-as gyorsulást és 309 km/órás végsebességet biztosít a vásárlónak.

A Porsche nagy figyelmet szentelt a súlycsökkentésnek is, így a motorháztető, az első légterelő elemek és a hátsó spoiler is karbonból készült, a fékrendszernél pedig a karbon-kerámia ötvözetre esett a választás. A gondos anyaghasználatnak köszönhetően az autó végül 1465 kilogrammos súllyal mérlegelt.

