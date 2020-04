A BMW X2-est módosított frontrésszel látták tesztelni, nagyjából két és fél évvel azután, hogy a kompakt crossover gyártása megkezdődött. A Nürburg városában, a Nürburgringhez közel lefényképezett prototípusnak látványosan le volt takarva a hűtőrácsa, de így is szélesebbnek és magasabbnak tűnt, mint eddig. Két oldalán az újratervezett fényszórók láthatóak, míg alatta a lökhárító is módosítva lett.

A német gyártó az oldalküszöbökön is dolgozott, hacsak a műanyagborítással nem akartak minket átejteni, míg a hátsó lökhárító megúszhatja az átalakítást, legalábbis egyelőre. A diffúzor azért új, bár továbbra is oldalt vannak rajta a kipufogócsöveknek hagyott kivágások. A hátsó lámpák, a spoiler és a csomagtérajtó érintetlenül maradtak, utóbbin azért próbálják rejteni az X2 és XDrive feliratokat (a lap alján találhatóü galérián lehet megnézni a modellt).

Az utastérben nem várunk nagyobb fejlesztéseket, az infotainment rendszer továbbra is a műszerfal tetején lesz található, bár valószínűleg új szoftverrel. A BMW új kárpitokat is hozhat, de ezeken felül minden marad a régiben.

Egyelőre arról még kósza pletykák sincsenek, hogy a motorválaszték terén milyen opcióink lesznek, mindenesetre azt tudni, hogy az sDrive28i, az xDrive28i és a csúcsmodell M35i elérhetőek lesznek, előző kettőben jelenleg egy 228 lóerős, 2,0-literes négyhengeres, az M35i-ben egy 301 lóerős négyhengeres turbó dolgozik.

Európában további verziók is elérhetőek lesznek, pl. a 18i és a 20i benzines, a 18d és 20d dízeles illetve az xDrive25d és xDrive25e plug-in hibrid változatok. A frissített X2-esek év végén mutatkozhatnak be, amikor is a jelenlegi generáció harmadik születésnapját ünnepli.

