A Toyota kis SUV-jének prototípusát már márciusban megcsodálhattuk, de nem végső formájában. Most a hivatalos képeken (lásd a galériát a lap alján) ezt is megtehetjük, ugyanis a gyártó az Interneten keresztül mutatta be – az eredeti, Genfi Autószalonra tervezett debüt a koronavírus-járvány miatt meghiúsult.

Az eddig ismeretlen újonca a japánoknak a Yarishoz hasonlóan a cég GA-B platformjára épült, és a hibrid rendszert is átvette innen 116 lóerővel, opcióként elektromos összkerékmeghajtással. Ebben a belsőégésű motor szerepét egy 1,5-literes, háromhengeres Atkinson-ciklusú motor látja el, amely a Toyota szerint dízelmotorok hatékonyságával bír. Kilométerenként kevesebb, mint 90 g CO2-t ereget a levegőbe, összkerékmeghajtással kevesebb, mint százat.

A Yaris Cross gyakorlatilag ugyanazzal a tengelytávval operál, mint a négyes Yaris, de 24 centiméterrel hosszabb. A Toyota C-HR-hez (mely már a GA-C alvázon van) képest így is rövidebb egy huszassal.

Yaris Yaris Cross C-HR Hossz 3940 mm 4180 mm 4385 mm Tengelytáv 2550 mm 2560 mm 2640 mm Szélesség 1695 mm 1765 mm 1795 mm Magasság 1500 mm 1560 mm 1565 mm

A Toyota elsősorban a praktikusságra ügyelt. Például a csomagtérajtó elektromosan nyitható, a csomagtartó aljának helyzete állítható, és a rakományt szíjjal rögzíthetjük. A hátsó üléseket is lehajthatjuk, ami ilyen kategóriájú autónál elég ritka.

További érdekes újdonság az intelligens, elektromos összkerékmeghajtó rendszer, amely magabiztosabb és biztonságosabb menetet biztosít, könnyebb, mint egy mechanikus változat és nem növeli annyival a fogyasztást. Az autó belsejéről egyetlen képünk van, ez alapján egyáltalán nincsen túl nagy különbség a műszerfal és az elektromos rendszerek tekintetében a legújabb Yarishoz képest.

A karosszériát a cég európai és japán tervezői közösen agyalták ki. Egy különösen robusztus gyémánt alakú autóról beszélünk, legalábbis felülről nézve. Kiemelt, szögletes kerékívei alatt az akár 18 colos felnik igencsak keresik az ember tekintetét.

Előlről a Toyota más SUV-inek ábrázatát ismerhetjük fel a Yaris Crossban, de némi egyedi ízzel. Hátul is láthatóan az volt a cél, hogy a kerékívek felé tereljék a figyelmet. Emellett az új Yaris vizszintes hátsó lámpáit is átvette a szélesebb és szögletesebb csomagtérajtó mellett.

Az új modell 2021 nyaráig nem kerül piacra. Az Automotive News szerint ebben is a koronavírus játszott közre. A gyártás a cég onnaingi gyárában indulhat majd, ami az új Yarisokat is ontja magából. Nagyjából 150 ezres évi darabszámmal terveznek, az árakról pedig, lévén, még több, mint egy év van az érkezéséig, még semmit sem tudni.

Galéria: Toyota Yaris Cross