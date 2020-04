A Porsche Taycan és az EPA-szabvány közötti küzdelem tovább folytatódik a belépőszintű 4S variánssal, amely hivatalosan 326 km-t tud megtenni egy töltéssel, de joggal merül fel a kérdés, mennyivel becsülték alá ezúttal a német autót?

Egy Matt Farah nevű youtuber vitte el a Taycan 4S-t egy körre, hogy kiderítse, mennyit tud vele hajtani, mielőtt meg kell állnia tölteni a való életben. Matt nem taktikázott, úgy ment, ahogy általában menne egy autóval, klímát és az üléshűtést bekapcsolva, 112 km/h-ra állítva a tempomatot.

A teszten kiderült, a Taycan 4S csúnyán rávert az amerikai környezetvédelmi hivatal becslésére, ugyanis 444 km után álltak meg vele egy töltőnél, amikor még 29 km-nyi szufla maradt is benne. Ez a 473-as szám 146 km-es plusz a hivatalos adatokhoz képest.

A Taycan 4S-hez két akkumulátoropció lesz, egy kisebb 79 kWh-s egység 522 lóerővel és egy 99,3 kWh-s „Performance Battery Plus” csomag, ami az overboost módban akár 563 lóerőt is biztosíthat, míg a két villanymotor 482 lóerőt ad 650 Nm-es nyomatékkal hétköznapi vezetési szituációkban.

Annak ellenére, hogy jelenleg a 4S a Porsche Taycan belépőszintje, ahogyan gyorsul, az egyáltalán nem belépőszint: 100 km/h-ra 3,9 mp alatt ér el, és csak az elektromos limiter állítja meg 250 km/h-nál.

Hasonló kötélhúzás a Taycan Turbóval és Turbo S-szel is volt korábban, ott szintén elég csalódást keltőek voltak az EPA számai (323 és 309 km). Aztán a független kritikák ott is bizonyították, hogy a csúcsverziók ennél jóval többre is képesek (402 és 450 km) normális vezetési körülmények mellett.

Videón is a Porsche Taycan, amely kidolgozott részleteivel még magas ára ellenére is népszerű lehet a vásárlók körében.