Pár hónapja, tavaly év végén mutatták meg a világnak a Ferrari Romát, most pedig a grand tourer hivatalos online konfigurátora is megnyílt. Bár lehet, hogy a Roma nem rendelkezik akkora vonzerővel, mint pl. az SF90 Stradale, így is igazi Ferrari bestseller lehet belőle.

A konfigurátorban tucatnyi szín közül lehet választani, mindegyik mellé egy ahhoz illő színű hűtőrács jár, amit nem hangoztattak egyértelműen az autó leleplezésekor. A modell a sokféle vörös mellett több kék, zöld és ezüst árnyalatban is kapható lesz.

Miután az ember kiválasztotta a megfelelő színt, az elérhető szénszálas csomagok és a számos különböző felniopció közül is válogathat, de a fékbetétek is befestethetőek. A külső opciókat háromfajta kipufogócső zárja. Ahogy a Ferrariknál lenni szokott, a beltér esetében is több színösszeállítás választható.

Emlékeztetőül, a Romában egy 3,9-literes V8-as biturbó pumpál 612 lóerőt és 760 Nm-t a kerekek felé egy nyolcsebességes duplakuplungos váltón át (ezt az SF90 Stradaléban találhatóból építették át).

Ezzel a felállással elég jó, 3,4 mp-es idő alatt gyorsul százra az autó, a 200 km/h 9,3 alatt van neki, és egészen 320 km/h-ig lehet neki nyomni. Aki szeretné, a fenti linken nyugodtan eljátszogathat a konfigurátorral, elég jó szórakozás.

