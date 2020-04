A világ egy új, halálos járvánnyal néz szembe, de van egy másik csapás is, ami ugyanolyan töretlenül dúl világszerte. Természetesen a Mustang-sofőrökről beszélünk, akiket még az autós találkozók lefújása sem tarthat vissza attól, hogy összetörjék kocsijukat.

A legújabb ilyen incidens Kaliforniában történt, ahol jó pár autó egy vidéki utat foglalt le, hogy aztán egy kereszteződésben farolgassanak. Bár nyilván sok blődségről tudnánk beszámolni, a lenti videóban 8:20-nál durvulnak el a dolgok, amikor egy hatodik generációs Ford Mustang foglalja el magának a keresztetődést, miközben egy régebbi darab nyugtalanul vár.

Egy ideig türtőzteti magát, de aztán a kabrió sofőrje úgy dönt, nem érdekli, és ő is behajt a térre. Ez azt jelenti, hogy két amatőr sofőr köröz igen kis távolságban egymástól, elég rossz ötletnek is tűnik… és az is! Természetesen összeütköznek, ráadásul frontálisan, bár mindkét darab viszonylag apróbb sérülésekkel megúszta a dolgot.

A kaliforniai autópályarendészet aztán pár perccel később lefújta a rögtönzött gyűlést, ami jobb is, mert a videó alapján nem egy embert gázoltak el majdnem a sofőrök. Az, hogy büntetést kapott-e valaki, egyelőre kérdéses.

Természetesen ilyennek nem kellene történnie, pláne nem manapság. Mivel az állam jelenleg vesztegzár alatt van, az ehhez hasonló gyűlések remek alkalmat jelentenek a vírus számára a terjedésre. Bárcsak a józan ész lenne ilyen ragályos.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: