Eddig is tudni lehetett, hogy jön, a Hyundai most le is leplezte az új Veloster N-t mégpedig egy most bemutatkozó, N-részleg által kiagyalt, nyolcsebességes, olajban futó duplakuplungos váltóval.

Ezen már dolgoztak egy ideje, most ért el olyan szintre, hogy a hatsebességes kéziváltó mellett tudják opcióként ajánlani. Hamarosan majd az i30 N és az i30 Fastback N is megkapja, a duplakuplungos rendszert pedig egy elektromos indítókar üzemelteti benne.

Ezt a már ismert, 2,0-literes, négyhengeres turbójára kötötték, és a végeredménye ennek az, hogy a Veloster N 5,6 mp alatt elér 100 km/h-ra. A cég sajtóközleménye arra nem tér ki, hogy hol lesz majd megvásárolható 250, és hol 275 lóerős teljesítménnyel.

Az új technológiának hála jó pár egyedi újdonságot is tudtak hozni a koreaiak, amelyek a vezetési élményt javítják. Az N Grin Shift üzemmód például 7%-kal növeli a nyomatékot 352 Nm-ről 377 Nm-re a turbó túlpörgetésével és a váltó reakcióinak maximalizálásával, csak 20 másodpercig élvezhetjük ezt egyhuzamban azonban.

A Hyundai új nyolcsebességese emellett egy N Power Shift módot is tartalmaz, ez automatikusan bekapcsol, ha 90%-os gázt adunk, és tökéletesen időzített váltásokkal igyekszik a lehető legtöbb erőt a kerekekre küldeni.

Van egy harmadik, N Track Sense Shift mód is, ez az útviszonyokat figyelve eldönti, azok megfelelőek-e a dinamikus vezetéshez, és amennyiben igen, aktiválja magát, és maga választja ki a megfelelő váltási pontokat.

Persze nem csak a váltó az új a 2020-as évjáratban. Az új Hyundai Veloster N-be egy nagyobb, nyolc colos infotainment rendszer is kerül a JBL hangrendszerével. Emellett a Hyundai SmartSense vezetési segédletcsomagját is feltöltötték némi újdonsággal.

Kiegészítőként újonnan fejlesztett sportüléseket is kapott a kocsi, melyek Alcantarával vannak burkolva, és nagyjából két kilóval könnyebbek, mint a gyáriak. Az új Veloster N már e hónapban a kereskedésekbe kerül Dél-Koreában, a világ többi piacára később érkezik majd meg.

Galéria: 2020 Hyundai Veloster N DCT