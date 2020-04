A benzines és dízeles kisteherautóknak komoly hátránya van az elektromosokkal szemben, ha mélyebb vizesárkokon kell átvágni. A hűtőnyílások eléggé korlátozzák, hogy milyen mélységű vízfolyásokba lehet velük behajtani.

Nem ez a helyzet azonban a Tesla Cybertruck-féle pickupokkal, sőt, a Cybertruck olyan mély vizekben is jól elvan, amikben gyakorlatilag már a vízfelszínen lebeg, így egy kis időre akár csónakként is tud funkcionálni.

Nem, ezt nem mi mondjuk, hanem a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk, bár nem feltétlenül a Cybertruckkal kapcsolatban. Korábban a Model S-szel kapcsolatban is hasonló kijelentést tett, és vannak videók, amelyek bizonyítják, hogy mind a Model S, mind a Model X képesek a vizen lebegni.

Természetesen hol máshol, mint Twitteren tette meg ezt a bejelentést, ahol azt is szóvá tette, hogy a Cybertruckba ugyanaz a hőszivattyú kerül majd, ami a Model Y-ba is. Annak ellenére, hogy még egy év, mire elindítják a gyártást, Musk már most nagyon be van zsongva mikroblogja alapján.

Az elektromos autók vízhatlanságát megoldani elég egyszerű, és a legtöbbjük már gyárilag képes arra, hogy például egy elöntött úttal is megbírkózzon. Általában a villanyautók olyan mélységig tudnak vízben közlekedni, amíg nem folyik be az utastérbe, és nem gyűlik fel annyi, hogy eláztassa az elektronikát. A hatalmas Cybertruckot azért nem fenyegeti ez a veszély.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.