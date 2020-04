Amikor félgőzzel sem megy az autóipar, minden kis információ hatalmas ünnep számunkra. Most az Audi szeretné a címlapot uralni az új A3-as szedán változatával. Az A3 a törölt Genfi Autószalonon mutatkozott be, és ahogy számíthattunk arra, a szedán a ferdehátú egyenes folytatása.

Méreteiben az új A3 négy centivel hosszabb elődjénél, így 4,5 méter hosszú, ez 16 centiméterrel hosszabb a Sportbacknél. Szélessége is nő kicsit, 182 centire, a raktér pedig 425 literes a ferdehátú 380-ához képest.

Az Audi A3 Sedant at MQB-A0 Evo platformra építették, ugyanarra, amire az új Golfot, Octaviát és a Seat Leont. Külsőre mindenki döntse el maga, hogy tetszik-e neki, de akik eddig is audisok voltak, azokat biztos nem fogja elrettenteni (galéria a lap alján).

Belül kicsit egyedibb, összetettebb az összkép, szinte már a Lamborghini szintjén. Az utasteret egyértelműen a sofőrre szabták, minden vezérlő körülötte összpontosul. A 10,1 colos infóképernyő már teljesen a középkonzolba van építve, a klíma fúvókáit azonban jóval feljebb vitték.

Hajtáslánc terén induláskor három változat lesz elérhető, ahogy a Sporbacknél: egy 150 lóerős négyhengeres, 1,5-lóerős TFSI és két 2,0-literes dízelmotor 116 és 150 lóerővel. Később egy kisebb, 110 lóerős, háromhengeres benzines egység és egy 150 literes, enyhehibrid motor is lesz a pakliban.

A motorokat hatsebességes kézi és hétsebességes S tronic automata váltókhoz kapcsolták. Az Audi közlése szerint egyes motorokhoz lesz csak elérhető a quattro AWD-rendszer. A jövőben két teljesítményszinten hálózatról tölthető változat is érkezik, de a cég azt is jelezte, hogy a modell felfüggesztésén is dolgoztak a nagyobb kényelem érdekében.

Az autó tele van vezetési segédletekkel, pl. sávtartó automatika, dugóban való távolságtartás, vakfolt-szenzorok, automata vészfék és tempomat is van benne, ez kettes szintű önvezető képességet jelent.

Hamarosan a rendelések is megnyílnak, az árakat a jelenlegi Sportbackre alapozva azt mondjuk, kb. 10 millió forint körül kezdődnek majd a szedánok. Ami még hátravan az A3-családból, az az új S3 Sedan, egy sportváltozat 310 lóerős, négyhengeres motorral majd még később az RS3 Sedan. Jó hír, hogy utóbbiban még mindig ott lesz a 2,5-literes öthengeres TFSI nagyjából 400 lóerővel.

Az Audi 2019 végén nagyszabású felújításba kezdett, már ami autóparkjukat illeti, ez alól az RS 7 Sportback sem lehetett kivétel. Íme egy hosszabb videó, mely alaposan bemutatja az újdonságokat.

Galéria: 2021 Audi A3 Sedan Debut