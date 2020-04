Miután április elején tíz prémium kategóriás autó felajánlásával segítette a koronavírus okozta nehéz helyzetben lévő egészségügyi intézményeket a budapesti SHARE NOW és az OMV Hungária, a napokban további tíz járművet ajánlottak fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. A két cég közös akciójában a kedvezményezettek a SHARE NOW gépkocsikat a flottából kiemelve, kulccsal kapták meg, a benzinköltséget pedig az OMV vállalta át.

A SHARE NOW autómegosztó és az OMV Hungária Budapesten 20 prémium kategóriás autó felajánlásával támogatja a koronavírus okozta nehéz helyzetben lévő egészségügyi intézményeket.

A két vállalat együttműködésének keretében először a SYNLAB labordiagnosztikai szolgáltató intézet munkatársainak, valamint a Dél-Pesti Centrumkórház főmunkatársai számára biztosítottak járműveket, a napokban pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ajánlottak fel újabb 10 gépkocsit.

A támogatásnak köszönhetően a szervezet egyrészt arcmaszkokat, izolációs eszközöket és élelmiszereket tud szállítani biztonságos körülmények között a nélkülözőknek. A gépjárművek emellett a szolgálat által országosan nyújtott egészségügyi tanácsadás és oktatás, a mintavételezési folyamatok, az adminisztrációs és koordinálási tevékenységek, valamint a beszerzések és kiszállítások minél hatékonyabb támogatásában vesznek majd részt.

A járművek használata teljesen ingyenes, miután a SHARE NOW a flottából kiemelve, kulccsal adta át azokat, az OMV pedig átvállalta az üzemanyagköltségeket. A felajánlást az intézmény közvetlen megkeresése és igényfelmérés előzte meg, ez alapján állt össze a MINI Cooperekből, BMW 2-es Active Tourerekből és BMW X1 modellekből álló flotta.

„A felajánlásokat kivétel nélkül olyan intézmények dolgozói kapták, akiknek munkája a jelen helyzetben nélkülözhetetlen, és akik nap mint nap a járványhelyzet megfékezéséért tesznek erőfeszítéseket, saját egészségüket is kockára téve” – összegezték Fischer Péter és Buday Bence, a SHARE NOW Magyarország ügyvezetői.

„A SHARE NOW felkérésére azonnal igent mondtunk, mert hisszük, hogy a biztonságos mobilitás elengedhetetlen a frontvonalban dolgozók számára” – tette hozzá Kováts Botond, az OMV Hungária marketing menedzsere.

A két cég szolgáltatásai továbbra is zavartalanul működnek, de arra biztatják az ügyfeleiket, hogy csak abban az esetben hagyják el otthonukat, amennyiben feltétlenül szükséges. A SHARE NOW járművei a nemzetközi sztenderdnek megfelelő szigorított, rendszeres fertőtlenítésen esnek át, az autókban fertőtlenítő kendőcsomag is rendelkezésre áll.

Ezenfelül a vállalat eltörölte a regisztrációs díjat és az autók költségeit csökkentette. Az OMV Hungária hálózatában pedig szigorították a már eleve meglévő higiéniai előírásokat, ezzel is segítve biztonságos tankolást és vásárlást. Emellett az egészségügyi dolgozók számára ingyen biztosítanak egy kávét elvitelre, ezzel is támogatva a munkájukat.

