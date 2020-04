Négy évvel a legújabb (szám szerint hatodik) generáció gyártása 2012-ben megindult, a Maserati Quattroporte megkapta első frissítését. Bár épp ideje lenne egy új modellnek érkeznie, az olasz cég ehelyett meghosszabbítja a jelenlegi Quattroporte élettartamát egy újabb frissítéssel. A lap alján lévő galériában látható, hogy az autó elején igazítanak majd új fényszórókkal, de a hűtőrács és a lökhárítók is átszervezésre kerülhetnek.

Ahogy a frissítések során mindig, a nagy szedán profilja itt is változatlan marad. Bár ez ennek a prototípusnak a hátuljára is igaz, azért várható, hogy a hátsó lökhárító és fényszórók is csatlakoznak a változások listájához, a kerekek és a színskála mellett. A hátsó logót és a Quattroporte feliratot is letakarták.

A kémfotósoknak az utastérbe is sikerült belesnie, itt a műszerfalat részlegesen lefedték. Az infotainment rendszer újnak tűnik, de ezen felül minden más a régi. A prototípust szénszálas borítás fedte, amely csak opcióként lesz elérhető a faberakások mellett. Mire azonban a gyártósorra kerülne a terv, a Maserati várhatóan további módosításokat eszközöl.

Az is várható, hogy az új Quattroporte ugyanazokkal a motorokkal küzdhet tovább, mint eddig, de ezek szerényebbek lehetnek. A vásárlóknak egy 3,0 és 3,8 literes biturbós V6-ossal és V8-assal kell számolnia, ezek 424 és 523 lóerősek a leköszönő változatban, de van egy 3,0-literes V6-os dízel is, amely csak Európában kapható.

A korábbi cikkek alapján a frissített Quattroporte nyáron kerülhet termelésre, Azonban a koronavírus-járvány miatt akár 2020 végéig, vagy 2021 elejéig is csúszhat a modell bemutatója.

Galéria: Maserati Quttroporte facelift spy photos