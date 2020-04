A Mercedes F1-csapatának vezetője, Toto Wolff nem hagyja, hogy az elhalasztott F1-szezon üzleti tervei útjába álljon, és nemrég részesedést vásárolt az Aston Martinban. A BBC Sport cikke szerint Wolff a részvények 5%-át vette meg, Ez 0,95% lett egy jogi probléma miatt végül. Az üzletember és ügyvezető nagyjából 14,5 millió részvényt vett meg, ezek jelenlegi piaci árakon 7,975 millió fontot (kb. 3,1 milliárd forintot) érnek.

Wolff befektetése az Aston Martinba nem sokkal azután történt, hogy a kanadai milliárdos, Lawrence Stroll bejelentette, hogy egy általa vezetett konzorcium 536 millió fontot (210 milliárd forintot kb.) szintén befektet a brit gyártóba. Stroll a Racing Point Forma-1-csapatának tulajdonosa, amely 2021-től Aston Martinként folytatja a küzdelmet.

Wolff befektetését követően egyértelműbbnek látszik, hogy az Aston Martin gyakorlatilag a Mercedes B-csapata lesz a sorozatban. Sok másik csapat már eddig sem érezte helyénvalónak a két istálló közelségét, a szezon előtti teszteken különösen nagy lett a feszültség, miután kiderült, hogy az RP idei autója gyakorlatilag a tavalyi Mercedes.

Most már egy tonna készpénzzel kitömve készül így az Aston Martin a DBX gyártására. A cég ügyvezetője, Andy Palmer nemrég arról beszélt, hogy a Valkyrie, Valhalla és Vanquish modellek továbbra is érkezni fognak, és hamarosan új V6-osukat is autókban láthatjuk viszont.

Bár korábbi kedvcsinálóik alapján sejteni lehetett, de az Aston Martin V12 Speedster egyenesen gyönyörű autó lett, ami egy olyan korszakot hoz vissza, amelyben még sokkal zsigeribb élmény volt az autózás.