Nagyon sok tulajdonos ilyenkor alternatív megoldásként elhatározza, hogy egy sportkipufogó segítségével hidalja át a problémát, csakhogy nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy beérik valamilyen olcsó kategóriás sportdobbal, ami nemcsak elrontja az autó esztétikai értékét, de mindemellett kellemetlen dobozhangot produkál és a teljesítményre is rossz hatást gyakorolhat.

Sokan talán nem is sejtik, de a kipufogó minden autó egyik alapeleme, egy olyan fontos alkatrész, amit bár lehetőségünk van hatékonyan módosítani, azonban választáskor elengedhetetlen figyelembe venni, hogy a birtokunkban lévő gépjármű milyen kategóriába tartozik. Konkrétan ez azt jelenti, hogy egy újabb BMW- vagy Audi-tulajdonosként eszünkbe se jusson az olcsóbb kategóriás megoldások közül válogatni. Hogy miért? Rögtön válaszolunk a kérdésre!

Fotó: Akrapovic

A prémium sportkipufogók előnyei

Bár rengeteg apró szempontot figyelembe lehetne venni, ha a prémium sportkipufogók előnyeiről beszélünk, lévén a hegesztés minőségétől kezdve, az illeszkedésekig bezárólag mindenen észrevenni, hogy magasabb kategóriát képviselnek, azonban a könnyebb szemléltetés kedvéért most csak a valóban lényeges pontokat vesszük sorra. Egy prémium sportkipufogó legfontosabb előnyei tehát a következők:

Már ránézésre képesek növelni az autó esztétikai értékét, miközben sportos és látványos megjelenésük mellé olyan kialakítás társul, hogy az véletlenül se akadályozza a járművet a rendeltetésszerű használatban. Ebben a kategóriában nincsenek lógó dobok vagy a karosszériába berezonáló elemek, itt minden pontosan illeszkedik mindenhez.

Egy prémium sportkipufogó a látvány mellett a hangjával is rögtön érezteti, hogy más ligában játszik. A fülrepesztően kellemetlen dobozhang mellett a minőségi gyártók arra törekednek, hogy realisztikus sporthangot élvezhessenek a tulajdonosok, ami kétségek nélkül képes olyan hatást kelteni, mintha valóban egy versenyautó volánja mögött ülnénk.

A hang és a megjelenés mellett egy prémium sportkipufogó a gépjármű teljesítményére is pozitív hatást gyakorol. Típustól függ, hogy ez milyen mértékű, de általánosságban minden felsőkategóriás alkatrész tényleges többletteljesítményt tud majd biztosítani az autónak, míg egy gyengébb változat akár ronthat is ezen.

Nem szabad elfelejteni továbbá, hogy egy kiváló minőségű sportkipufogó valóban minden elemében a legjobbak közé sorolható, ezáltal az anyaghasználat, az illeszkedések és az olyan kívülről nem látható megoldások kapcsán is, mint a szelepek kialakítása és anyaghasználata. Az egyes manufaktúrák rendszerint gondosan odafigyelnek minden apróságra, miközben rengeteg tesztnek is alávetik termékeiket!

Fotó: Akrapovic

Gyártók, akik kiemelkedő minőségű prémium sportkipufogókat készítenek

A jelenlegi tuningpiacon nagyon sok gyártó létezik, akik sportkipufogókra szakosodtak. Vannak köztük, akik kizárólag ebben a termékkategóriában mozognak, de olyanok is, akik más tuningelemeket egyaránt beengednek a portfóliójukba, és ezeket gyakran szettekben biztosítják a tulajdonosok számára.

A legtöbb tuningszakértő ugyanakkor egyetért abban, hogy a kipufogórendszerek kapcsán a szlovén Akrapovic a legjobbak egyike! Az idén 30 éves vállalat kezdetben csak versenymotorok gyártóit szolgálta ki – a Kawasaki, a Yamaha, a Honda, a Ducati és a Suzuki is nagy megelégedéssel használta termékeiket –, de miután főként a kimagasló mérnöki tevékenységnek hála ezek a rendszerek jobban vizsgáztak, mint a gyári kipufogók, a nevük megjelent az autóvilágban is.

Kimagasló népszerűségük nem véletlen, hiszen ők a világon a legnagyobb gyártó, akik titániumból készült kipufogókkal szolgálnak. Ez ritkaságszámba megy a piacon, hiszen csak nagyon kevesen tudják olyan mesterien megmunkálni ezt az alapanyagot, mint az Akrapovic, akik gondosan odafigyelnek a legapróbb részletekre is, ezáltal gyönyörű varratok tartják egyben az elemeket, speciális anyagból készült szelepekkel biztosítják, hogy a kipufogók ne tudjanak besülni, mindemellett pedig állandó tesztekkel igazolják termékeik kimagasló tulajdonságait.

Ennek köszönhetően a gyártó minden kipufogójáról pontosan tudja, hogy mekkora extra teljesítményt képes biztosítani az autónak, miközben mellettük szól még, hogy alkatrészeiket házon belül készítik, mindent maguk gyártanak, termékeik teljesen egyedi megjelenéssel, illetve hangzással rendelkeznek, és speciális karbonvégekkel biztosítják a jármű esztétikai értékének növelését. A szlovén gyártó a legismertebb autómárkákhoz ráadásul típusspecifikus modelleket gyárt, így a legtöbb Audi, BMW, Mercedes, de a teljesség igénye nélkül még bizonyos Ford, Renault, Volkswagen és Nissan modellekhez is találhatunk megfelelő sportkipufogókat.

Fotó: Akrapovic

Az Akrapovic mellett kiemelendő még a piacról a Supersprint, akik az Európai Unió területén a legszélesebb modellpalettát tudják felmutatni, további érdekesség pedig, hogy ők nemcsak teljes rendszereket, hanem részegységeket is kínálnak, így ha valakinek csak végek vagy leömlők kellenek, a gyártó kínálatában megtalálhatja. Mellettük a F1-ből ismert technológiákra építő Eisenmann termékei tehetők még oda a legjobbak mellé, melyek szintén bődületes hangot képesek adni az autónak, de rengeteg más ismert tuningcég is foglalkozik még sportkipufogók gyártásával, noha ők többnyire csak csomagban kínálják termékeiket, melyek szintén magas minőséget képviselnek.

Ezek a termékek pedig ma már nemcsak a külföldi autótulajdonosok kiváltságainak tekinthetők, hanem Magyarországon is elérhetők, ahol a sportkipufogókat szakszerű szereléssel és garanciával kapjuk. Már nálunk megtalálható a legtöbb nagy tuningcég terméke, de szükség esetén egyedi igényeket is kiszolgálnak, bemutatótermükben pedig a legtöbb BMW és Mercedes autómodelleken alkalmazható típust azonnal meg is lehet hallgatni.