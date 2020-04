Egyszer minden sofőrnek kedve támad egy kicsit beletaposni a gázba. Talán meg se szegünk semmilyen szabályt eközben, nem is lépjük át a sebességhatárt, de néha jól esik beletaposni a gázba egy piros lámpát követően.

Pontosan ezt tette az alábbi videón szereplő Tesla sofőre is. Kilő, amikor a lámpa zöldre vált, és elég gyorsan kényelmes tempóba kerül. Semmi érdekes nincs benne, amíg fel nem tűnik, hogy a Tesla mögött egy rendőrautó van.

Annak rendje és módja szerint be is kapcsolja a villogókat a járőr, és el is kezdi a felzárkózást a Teslára, sőt, még a reflektorral is rávilágít, de hogy meg is állította-e, az nem derül ki, mert a videónak vége szakad. Vélhetően csak figyelmeztetésképp villogott rá, és más dolgokat indult el intézni.

Nem azért osztottuk meg a videót, hogy mindenkit arra bátorítsunk, hogy így kirobbanjon egy kereszteződésből, csupán azt kívántuk bemutatni, hogy a TeslaCam segítségével jobban meg tudta nézni a sofőr, hogy tényleg rendőrautó van-e mögötte.

Az Alfa Romeo Giulia GTA körül sokáig akkora csend volt, hogy azt hittük, meg sem érkezik, most azonban itt van, és pengébben néz ki, mint gondoltuk.