Múlt héten számoltunk be arról a Tesla Model 3 Performanceról, amit az eBayen árultak annak ellenére, hogy ripityára van törve. A dolog az E for Electric Youtube-csatorna mögött álló Alex Guberman figyelmét is felkeltette, úgyhogy megkereste az eladót, és ki is próbálta a roncsot. Ezzel kapcsolatban egy érdekes dologra a kocsival kapcsolatban: működik a gyorstöltője.

Ez azért meglepő, mert a Tesla újonnan bevezetett szabályzatainak egyikében az van, hogy az egyszer totálkárosnak leírt autók esetében a cég a gyorstöltés lehetőségét letiltja, ám ahogyan a lenti videón látszik, ez nem így van.

A Rich Rebuilds nevű csatornától Rich Benoit már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy valóban, csak a Model S és Model X esetében van letiltva ez a lehetőség roncsként leírás után. A Model 3-ak esetében a gyorstöltésért fizetni kell, míg a Model S és a Model X a hírek szerint egész életükre megkapták a szuperfeltöltést – bár később erről is kiderült, hogy nem pontos.

Ezek a modellek ugyanis egy 2019.16.1 és 2019.16.2 jelű frissítést is kaptak, ezek az akkumulátorok feszültségére tettek egy felső határt, egyúttal a hatótávot is csökkentve, és a gyorstöltést is lassítva, ezért egyes tulajdonosok beperelték a Teslát.

Szerintük a cég az autók akkumulátoraival kapcsolatos biztonsági problémákat akarja elfedni – ez megmagyarázná a roncsként kezelt Model 3-ak szupertöltőinek tiltását is. Azonban, ha ez lenne a helyzet, miért volt képes ez a rommá tört Model 3 a gyorstöltésre?

Egyébként az autó(nak kinéző valami) végül 15,599 dollárért (kb. ötmillió forintért) kelt el, és bár nem tudjuk, mihez akar vele kezdeni, biztos jól fog szórakozni vele, amíg hagyják neki. Ez már csak a Teslától függ.

