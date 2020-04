Végre megérkezett hazánkba is a Volkswagen első összecsukható tetejű SUV-je, amit 10,04 millió forintos listaáron kínálnak alapesetben. Az alapeset most egy 1,5-literes, benzines, 150 lóerővel és 250 Nm-es nyomatékkal rendelkező motort és egy hatsebességes kéziváltót jelent (bár opcióként egy DSG-váltó is kérhető mellé).

A Volkswagen kifejezetten büszke arra, hogy a T-Roc kabrió teteje 9 mp alatt összecsukódik, akár 30 km/h-s tempónál is. Azonban a modell nem az az autó, amit hosszabb kirándulásokra terveztek: Attól függően, hogy nyitva van-e a tető, 280 literes a raktere mindössze.

Ha megnézzük, az alap Style verzió ára 8,1 millió forint, így kerekítve kb. kétmillió forintra jön ki a nyitható tető felára, de persze nem csak ennyi különbség van a kettő között, a kabrió például hosszabb, keskenyebb és alacsonyabb is, mint az eredeti. A modellről a lap alján egy galéria is megtekinthető.

Mozgásban a Volkswagen ID 3, a német gyártó első, tisztán elektromos-meghajtású modellje, amelynek népszerűsége idővel a Golf sorozatéval is vetekedhet.

Galéria: VW T-Roc Cabriolet (2020) On Location