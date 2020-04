A világ egyik legabszurdabb autós történetéről tett közzé egy írást a Jalopnik, amelynek főszereplője egy bódult állapotban lévő sofőr, két autó, és egy ház a Kaliforniában található San Rafaelben. A beszámoló a kaliforniai autópályarendészet helyi kirendeltségének Facebook-posztjai alapján íródott.

Az eset hajnali 3 körül történt, az első bejegyzés szerint valaki, aki valaminek a hatása alapján nekihajtott Mustangjával egy kerítésnek, majd amikor megpróbált elmenekülni, elfelejtett rükvercbe váltani, ennek köszönhetően bezúgott a kerítés mögötti házba is.

Ekkor az autópálya-rendészet közleménye szerint a ház jogosan ideges lakója úgy döntött, hogy nem nagyon kéne vezetnie a mustangosnak, így elvette tőle a kulcsokat, majd visszavonulót fújt. Mivel azonban a tettes továbbra sem szándékozott megvárni a rendőrséget, felkutatta a ház ura által elől felejtett slusszkulcsot, amely a Toyota RAV4-éhez tartozott, hogy ezzel lépjen meg.

Innentől még furábbak lesznek a dolgok: A férfi, aki egyszer már sikeresen nekiment a háznak, mivel elfelejtette, hogy sebességben volt az autó, ugyanezt a hibát még egyszer elkövette. Ennek eredményeképpen a RAV4 is a lakásban kötött ki, ami már három baleset két autóval, ha a kerítést is külön számítjuk.

A dolgok ekkor kicsit komolyabbra fordultak, ugyanis a ház lakója kiment, hogy a Toyota kulcsait is elvegye a sofőrtől, aki azonban nekiesett, és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott neki. A kiérkező rendőröknek sem volt egyszerű dolga vele, amit jól tükröz az, hogy a helyszínre érve azt látták, még bőszen tekergeti a kormányt a tettes, annak ellenére, hogy már nem volt nála a kulcs.

A Jalopnik kérdésére a kaliforniai autópályarendészet egyik munkatársa azt is elmondta, nem tudtak meg többet a sofőrről, tekintve, hogy „túlságosan készen volt ahhoz, hogy vallomást tegyen.” Az is kiderült, hogy az ütések nyomán keletkező sérüléseit a ház tulajdonosának ellátták, azonban azok mértéke miatt mindenképpen súlyos testi sértéssel is meg fogják vádolni a tettest.

