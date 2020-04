Nagy biztossággal kijelenthető, hogy a Toyota Supra nagy siker lett a japán márkának Észak-Amerikában, és mivel a kínálatot a 2021-es évjáratra kibővítették, a sportkocsi népszerűsége még nőhet is.

A nagy hír, hogy a Toyota már egy 2,0-literes négyhengeres turbót is felvett a választékba, míg az eddigi 3,0-literes hathengeres turbót 382 lóerőre és 500 Nm-es nyomatékra nyomták. Ha még ez se lenne elég, a Manhart nevű cég örömmel jelenti be legújabb csomagját a Suprára.

A Manhart elsősorban BMW-kkel dolgozik, de mivel a Suprában a Z4-es motorja dolgozik, ezt is fel tudták dobni 450 lóerőre és 650 Nm-es nyomatékra, ami 34 és 31 százalékos emelkedés a 2020-as GR Suprához képest, ez pedig komoly teljesítmény a Z4-nél egy fokkal könnyebb autónak.

A megnövekedett teljesítményt a Manhart MHtronik Powerboxnak és a motorvezérlő újraírásának köszönhetjük, és bár arra, hogy ezzel mire képes Suprájuk, nem tértek ki, de az tudott, hogy a Supra 3,8 mp alatt van százon.

Ezt figyelembe véve teljesen hihető, hogy akár 3,5 mp alatt is megy ez a Manhart Supra GR 450-nek, ha nem gyorsabban. A lenti videóban megnézhetjük, hogy egy másik általuk tuningolt, 482 lóerős Suprájuk sorhatosa hogyan énekel:

És ha már énekhang, a Manhart egy rozsdamentes acélból készült kipufogórendszert is beépített állítható szeleppel. Azoknak is van valami a tarsolyában a cégnek, akik ki akarják iktatni a katalizátort, és a kocsi alatt is sokat ügyködtek, a KW 3-as számú felfüggesztését és a H&R rugóit kapta meg a japán-német autó. A nyolcsebességes automata váltóhoz mondjuk nem nyúltak.

Kívülről sem téveszthető össze a Manhart Supra GR 450 a gyári darabbal. A 20 colos Concave One polírozott keréktárcsákhoz hasonló újdonságok elég agresszívvé teszik, ezeket mattfeketében is lehet kérni. A vörös/fekete matricák jól mutatnak az autón és a kocsi alsó részén végigfutó vörös csík csak hab a tortán (a lap alján lévő galériában tűzetesebben is meg lehet vizsgálni).

Az utastérhez alapjáraton nem nyúl a cég, de opcióként ezt is testre szabhatják a vásárlók. Mi magunk nem nagyon csinálnánk vele semmit, bár van benne hely egy sportosabb, mondjuk a Corollából átemelt kormánykeréknek.

Ezen felül remek munkát végzett a Manhart mindenki kedvenc sportkupéján, ami még jobban elkülöníti a Z4-estől, és ez remek hír lehet azoknak, akik kicsit lustaságnak vélték a Toyota és a BMW közötti együttműködést. A Manhart hirdetése szerint a motortuning 2650 dollárba (kb. 830 ezer forintba) kerül majd, de aki az egész modellt szeretné megvásárolni, az 68460 dollárért (kb. 21 millió forintért) teheti meg.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó:

Galéria: Manhart Supra GR 450 (Toyota Supra)