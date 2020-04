Az autógyártó korábban már egyértelművé tette, hogy a frissített Tiguan esetében kívül-belül jelentős újításokra számíthatunk. A most közzétett teaser-fotó mindezt egyértelműen alátámasztja, hiszen egy kifejezetten dinamikus vonalvezetéssel ellátott autót láthatunk rajta, a gond csak az, hogy a típusról készült kémfotókon semmi ilyesmi nem látható (ezeket a lap alján lehet megtekinteni).

Mindez nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a beígért újdonságokról, hiszen az a kémfotók alapján is egyértelmű, hogy a frissített Tiguan új első- és hátsó lökhárítókat, hűtőrácsot, fényszórókat és hátsó lámpákat kapott.

A legnagyobb változás azonban az utastérben következhet majd be, ahol egy új infotainment rendszer érkezéséről szólnak a hírek. Az OTA frissítésnek köszönhetően folyamatosan érkezhetnek majd az új funkciók és finomhangolások, ami értékállóság szempontjából is a modell előnyévé vállhat.

Ezt leszámítva azonban semmit sem tudunk az utastérről, eltekintve attól, hogy a hírek szerint egy áttervezett kormánykerék is bekerülhet a kínálatba. Szintén nem kizárt, hogy az anyagminőség javítására is ügyelt a gyártó, az pedig szinte biztosra vehető, hogy az elérhető opciók és extrák száma is bővül.

Az új Tiguan európai piacra szánt változata plug-in hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz a vásárlók számára. A Tiguan GTE rendszere a Golf GTE-től kerülhet majd kikölcsönzésre, ha pedig így lesz, akkor az 1.4 literes négyhengeres turbómotor és a mellé társított villanymotor jóvoltából 245 lóerős kombinált összteljesítményre és 400 Nm-es csúcsnyomatékra számíthat a leendő vásárló.

A kínálat csúcsán a Tiguan R-t találhatjuk majd sportosabb megjelenésű karosszériával, újrahangolt felfüggesztéssel és persze megnövelt teljesítménnyel. Amennyiben a híreknek hinni lehet, a motorháztető alá a közelgő Golf R erőforrása kerülhet, ami pedig nem más, mint egy 2 literes, négyhengeres turbómotor lesz. A teljesítmény 300 lóerő körül alakulhat, mindezt pedig egy DSG váltó juttathatja majd el a 4Motion nevű összkerékhajtási rendszerhez.

A modell bemutatójának dátuma egyelőre nem ismert, ám nem lepődnénk meg, ha a következő hónapokban lehullna róla a lepel.

Galéria: Volkswagen Tiguan Facelift New Spy Photots