A 2019-es év a Model 3 reklámozásáról szólt a Teslánál, amely egy kevésbé elitista szegmensben küzd, mint a Model S és a Model X. Hála új modelljüknek, amelyet egy hasonló követ majd 2021-ben Model Y néven, Elon Musk márkája rövid történetének legjobb számait mutathatta be, és olyan bevételt termeltek, amiről pár éve még nem is álmodtak.

2019 egyik legjelentősebb száma a Tesla számára a 367 656-os, ennyi autójukat regisztrálták ugyanis közúti forgalomra, ez 50%-os emelkedés a 2018-as 245 530-hoz képest. Ennek eredményeként a gyártó 28. a világon, ami nem tűnik nagy előrelépésnek, holott világszerte ez volt a legjobb mutató legalábbis növekedés szempontjából.

Az üzemeltetési haszonkulcs 0,3%-os csökkenése nem néz ki túl jól, de elég jó ahhoz, hogy kis szerencsével pozitívba forduljon a mutató 2020-ban. Bevételeik 19,16-ról 21,94 milliárd dollárra nőttek, ez 15%-os javulás, míg működési nyereségük is növekedésnek indult, ebből a szempontból 2018-ban még 346 millió dolláros minuszban voltak, most azonban ez 62 millióra csökkent, így jó eséllyel ez is átbillen majd.

Egyelőre ezek a mutatók normálisnak tűnnek a márka modelljeinek jövedelmezősége szempontjából, hiszen minden mutató felfelé indult meg. 2018-ban a Tesla átlagban 1411 eurót (kb. 475 ezer forintot) vesztettek minden eladott darabon, akkoriban a fejlesztési és gyártási költségek még hatalmasak voltak.

A Model 3 egymaga változtatott ezen, ugyanis az ő esetükben ez már csak 168 euró (kb. 57 ezer forint) példányonként, és ahogy a többi esetben is, az előrejelzések szerint akár már idén nyereségessé válhat a típus.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.