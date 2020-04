Az új Octavia kombi márciusi bemutatója után a Skoda új képeket mutatott be az ötajtós liftback változatról (lásd a galériát a lap alján). A modell görögországi bemutatóján készült fotók tisztább képet mutatnak a Skoda bestselleréről, amely már negyedik generációjánál tart. A Volkswagen-csoport többi márkája által is használt MQB Evo platformra épített új Octavia továbbra is a legnagyobb hellyel rendelkező versenyző a katergóriájában.

Ez köszönhető elsősorban annak, hogy 19 mm-rel hosszabb és 15 mm-rel szélesebb elődjénél, miközben a tengelyek nem kerültek messzebb egymástól. A Skoda szerint így az utasoknak és a csomagoknak is több helye van, a csomagtér 600 literes lett. Technológiailag is sokat fejlődött a modell, négyféle infotainment rendszer közül választhatunk.

A középső érintőképernyő akár 10 colos is lehet és egyes funkciókat kézjelekkel is el tudunk rajta érni. A Laura nevű digitális asszisztens is újdonság, de egy okostelefonoknak fenntartott konzol is van, mely egyszerre akár öt telefont is tud tölteni USB-n keresztül. Az USB csatlakozók egyikét kérhetjük a középső visszapillantó elé, a tetőbe is, ha esetleg egy fedélzeti kamerát akarunk rácsatlakoztatni.

Hajtáslánc terén a kínálat tágasabb, mint valaha. A Skoda Octavia történetében először enyhe és plug-in hibrid változat is készült a benzines, dízeles és gázüzemű darabok mellé. Ezek teljesítménye a legkisebb 1,0-literes TSI Evo háromhengeres turbó 110 lóerejétől a csúcsmodellnek számító Octavia iV hibrid 201 lóerejéig terjed.

Utóbbiban egy 1,4-literes, benzines TSI és egy villanymotor van, amely a 13 kWh-s akkumulátorral 60 km-es tiszta elektromos hatótávot biztosít a WLTP szabványa szerint. Ha ez nem lenne elég, az Octavia RS iV (szintén hibrid) akár 245 lóerőt is tudhat hasonló hatótáv mellett.

Az új Octavia a vezetési segédletek terén is nagyot fejlődött. Az új szoftverek között az ütközéselkerülő asszisztens, a kanyarodási segéd, a lehajtófigyelő és a forgalomfigyelő is ott van többek között. Az autó júniusban kellene, hogy megérkezzen az európai márkakereskedésekbe, de a koronavírus miatt ez vélhetően csúszni fog.

A Skoda első hibrid Octaviáját tisztelhetjük az RS iV-ben, melyhez egy kedvcsinálót is készített a márka.

Galéria: Skoda Octavia Limousine (2020)