Bár a nyolcas Golf még élénken él mindannyiunk emlékezetében, a német gyártó nem vesztegette az időt a fokozott teljesítményű változatok fejlesztésével. A korábban már bemutatott Arteon R-rel együtt egy álca nélküli Golf R is feltűnt a Nürburgringen, és ahogy korábbi változatai, ő is elég visszafogott külsővel rendelkezik. Ez segít majd beleolvadni a forgalomba, és nem lesz miatta olyan kihívó, mint a Ford Focus RS vagy a Honda Civic Type R.

Ezzel együtt is, azért akadnak újdonságok, például az első és hátsó lökhárítók. A kérdéses fehér prototípuson fekete oldalküszöbök és egyedi sportfelnik vannak, amelyek mögül kék fémbetétek lesnek ki. Hátul a tetőről nyúlik ki egy nagy spoiler, de négy kipufogócsövet és egy diffúzort is látni (galéria a lap alján).

Jó ideig az volt a terv, hogy az új Volkswagen Golf R ugyanazt a 2,5-literes öthengeres motort használja majd, mint az Audi RS3, RS Q3 és TT RS, de végül nem ez lesz a helyzet, ugyanis a gyártó nem akarta, hogy a Golf R bekebelezze az RS3 vásárlóit.

Ehelyett az új Golf R a leköszönő darab 2,0-literes négyhengeres turbójával folytatja, de kicsit feljebb pumpálva, nagyjából 333 lóerőre. Az autónak duplakuplungos váltója lesz, és négykerékmeghajtással lesz elérhető. Bár az autó belsejébe ezúttal nem tudtak a lesifotósok betekinteni, vélhetően a Golf GTI-nél látottakra fog hasonlítani, egy-két sportosabb megoldással.

A Volkswagen Golf már a második generációját kezdi meg úgy, hogy hálózatról tölthető hibrid változatot is vásárolhatunk, alább megtekinthetjük, mit tudunk róla.

Galéria: 2021 VW Golf R new spy photos from the Nürburgring