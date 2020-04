Ahogy a lenti videón is látható, egy Tesla Model 3 tulajdonosa éppen egy autópályán haladt egy nem olyan szép, esős tavaszi napon. Az út vizes és tele van tócsákkal. Ez utóbbiak egyikén úszik meg az autó, és elveszíti a sofőr az irányítást.

A Model 3 egy 180 fokos fordulót követően háttal csapódik egy villanyoszlopnak. Ahogy a címlapképen látható, elég jól összetört a kocsi hátulja, de a sofőroldalon az eleje is megtört, szerencsére a sofőr sérülések nélkül hagyta ott a helyszínt.

Hála a Tesla szériatartozéknak számító robotpilótájának több kamerarendszer is van rajta. Ennek köszönhetően a sofőr négy állásból is meg tudja osztani a balesetet. Örülünk, hogy jól van, jól mutatja ez az eset is, mennyire biztonságosak a Teslák, de nem szívesen lennénk a helyében amikor átveszi a javításról szóló számlát.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.