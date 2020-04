A RAV4 pályafutása még 1994-ben indult, azóta már az ötödik-generációnál jár a típus, népszerűségét pedig mi sem tükrözi jobban, minthogy manapság többet értékesítenek belőle, mint korábban bármikor.

Az SUV piacra dobásának első évében összesen 53 080 példányt értékesítettek belőle, 2004-ben viszont, vagyis tíz évvel a debütálása után ez a szám már 239 794-re ugrott. A modell sikeressége gyakorlatilag egy pillanat erejéig sem torpant meg, olyannyira nem, hogy 2019-ben a 965 760-as eladási szám az addigi legsikeresebb évet jelentette.

A tavalyi évben elért eredményére különösen büszke lehet a Toyota, hiszen a RAV4 azon túl, hogy a legnagyobb példányszámban eladott SUV-nak bizonyult, a személyautók listáján is a rendkívül előkelő negyedik helyet foglalta el. A legerősebb piacnak immár évek óta Észak-Amerika számít, a 965 760 eladott modellből több mint 530 ezer itt került értékesítésre, ami után Európa (133 000) és Kína (127 000) következett.

Noha a koronavírus-járvány miatt az idei év első három hónapja szinte biztosan gyengébb számokat hoz, mint az előző év hasonló időszaka, 2020 még így is egy fontos év lesz a típus történetében, ugyanis megkezdődik a RAV4 Prime PHEV értékesítése is, amiben a 2.5 literes, 180 lóerős teljesítmény és 228 Nm nyomaték leadására képes belsőégésű motor mellé egy hátsó tengelyen elhelyezett villanymotort is társítanak, mindez pedig 305 lóerős kombinált összteljesítményt eredményez.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: