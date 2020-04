Minden közösségnek, szervezetnek vannak iratlan szabályai. A gond ezzel az, hogy a tagok közül sokan ezzel általában tisztában vannak, az újoncok nem jönnek ezekre rá elsőre. Éppen ezért a Tesla- és villanyautórajongó Björn Nyland megoszt egy fontos parkolási szabályt, ami remélhetőleg sokakhoz eljut mondjuk ezen cikk által.

Azokról van szó, akik „nem okos módon” a vonalakra parkolnak a töltőállomásokon. Aki még nem használt nyilvános töltőt, azt kezdetben fel fogja ez bosszantani. Sőt, olyanról is láttunk videót, aki kihúzta a szerinte rosszul parkoló autóból a töltőt. Nyland ki is akadt, amikor meglátta, a videón szereplő Taycan sofőrének hogy sikerült megállnia, el is mondja, hogy mivel egy drága német kocsija van,. az emberek beképzeltnek fogják hinni.

Valójában igenis jó oka van annak, miért parkol valaki így. A nehéz (és koszos) töltőt így nem kell az autón hagyni, és nem kell attól félni, hogy esetleg összekoszolja, vagy megkarcolja a kocsit, amire a hűtőfolyadékos töltők esetében van esély. Magyarán itt valaki vagy rosszul festette fel a vonalakat, vagy nem vette figyelembe ezt a tényt, habár ez állomástól függetlenül tud gondokat okozni.

Magyarán a lényeg az, hogy sok töltőállomáson muszáj idiótaként parkolni, ha el akarja az ember kerülni, hogy összekarcolódjon a kocsija, emiatt ha egyvalaki „jól” parkol, akkor másoknak is úgy kell, ami karcokhoz vezethet.

Videón is a Porsche Taycan, amely kidolgozott részleteivel még magas ára ellenére is népszerű lehet a vásárlók körében.