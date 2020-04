2008. október 29. – ekkor mutatta be a Nissan a 370Z-t (képünkön), a sportkocsit, amit 12 évvel később is nagyjából változatlanul vásárolhatunk meg. Már régen ideje a váltásnak, és bár már 2018. szeptemberében jelezték, hogy jön az utód, az új hátsókerekes kupé részletei továbbra is homályosak.

Már több cikk is megjelent, melyek a következő Z-ről akartak jóslatokat közölni, de most az egyik legmegbízhatóbb forrás, az Autocar is megkísérli megjövendölni, hogyan folytatja a Z-vonalat a Nissan.

A vélhetően 400Z nevet kapó új sportkocsi az Infiniti Q60 két turbóval felszerelt 3,0-literes V6-osát kaphatja szerintük. Ez 400 lóerős és 475 Nm-es ott, amivel a Q60-at 4,5 mp alatt repíti százra. Bár a Q60 Red Sport 400 esetében csak hétsebességes automata váltót kérhetünk, a hírek szerint a Z-ben egy manuális váltó is elérhető lesz az elitisták örömére.

Még ha az Infiniti motorját is kapja meg, az új 400Z biztosan sokkal gyorsabb lesz, tekintve, hogy sokkal kisebb és könnyebb. Ráadásul egy ponton a Nismo is ráteheti a kezét a modellre, akik a teljesítmény mellett a vázat, a fékeket és a felfüggesztést is megpiszkálhatják, hogy még többet hozzanak ki belőle.

Az Autocar szerint a bemutató egy éven belül várható, bár a koronavírus-járvány miatt csúszhat. A 400Z lesz az első darab a Nissan új logóival, amelyeket nemrég védettek le. Ezeken felül azonban a stílusjegyeit a nagy őstől, a Datsun 240Z-től kaphatja, belül pedig korszerűsített technológia fogadhat majd minket.

Tekintve, hogy a Nissan nincs a legjobb formában manapság, nem lenne túl sok értelme egy teljesen új platformot tervezni egy alacsony példányszámú modellhez. Talán okos döntés lenne a már említett Infiniti Q60 hátsókerékmeghajtású alapjait átvenni, amely opcióként összkerékmeghajtással is kérhető.

Nem a 370Z az egyetlen sportkocsija a Nissannak, amely sürgős modernizálásra szorul, a GT-R is hasonló helyzetben van, sőt, az R35-ös még az új Z-nél is öregebb. Ez azonban a Nissan termékspecialistája, Hiroshi Tamura nemrég kiadott közleménye alapján nem a közeljövőben fog megtörténni.

