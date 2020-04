A motorcserék a legbéketűrőbb autófanatikusokat is ki tudják hozni a sodrukból, vannak ugyanis ,akik szerint egy autót érdemes úgy hagyni, ahogy van, míg mások mindent elkövetnek, hogy javítsanak a gyártó receptjén.

Legrosszabb esetben ez olyan szentségtöréseket eredményezhet, mint belerakni egy Hellcat motorját egy Chevrolet pickupba. Vagy az alábbi Hartge F1, melyet az RM Sotheby’s kínál árverésre, és amelynek történetében egy E-osztályú Mercedes-Benz testébe ültettek egy BMW sorhatost (galéria is található róla a lap alján.

Még 1988-ban látott neki a Hartge nevű tuningcég az F1-nek egy W124-es Mercedes 300E kasztnijával és a BMW M1-ben és M5-ben akkoriban megtalálható 3,3-literes sorhatossal. Ez kb. olyan, mintha ma egy Mercedes-AMG E63-ba raknánk egy M5-ös motorját.

Bár a Hartge addig is arról volt híres, hogy jókora BMW erőforrásokat tuszkoltak jóval kisebb motorterekbe, az F1 annyiból kísérletezősebbnek hatott, hogy a 80-as évek végén nem sokan gondoltak egy Mercedes-BMW párosításra.

A tuningcég szerint a W124-es váza sokkal többet is kibír, mint a gyári 187 lóerő, és szüksége is van erre, hisz a BMW M88-asa 325 lóerőt ad neki – bár ezen is módosítani kellett ehhez. Többek között új váltót kapott egy 6-os BMW-ből, ami a hátsó tengelyre küldi az erőt. A Bilstein sportfelfüggesztései a hab a tortán.

Mivel az M88-asok nem termettek minden fán, elég hamvába volt projekt volt az F1, így csak egy darab készült belőle, ezt pedig at RM Sotheby’s esseni árverésén viheti majd haza valaki. Kicsit kell majd csiszolgatni rajta, de abszolút megéri majd az új tulajdonosnak. Az autónak minden dokumentuma megvan, de egy gyűjtemény is jár majd hozzá a róla írt cikkekből.

