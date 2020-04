Valószínűleg előkerült a világ legkevesebbet futott BMW 325iX-e. Konkrétan Nagy-Britanniában a SuperVettura (aki a Koenigsegg helyi kereskedője is) hirdetett meg egy 1986-os darabot, ami mindössze 820 km-t tett meg élete során.

Az autó egyetlen hátránya, hogy nincs regisztrálva, és úgy néz ki, mint ahogy a gyártósorról legurult. A SuperVettura salesese, James Huntley elmondta a CarScoopsnak, hogy egy dán gyűjtőtől kapták a modellt, akinek ezen felül csak egzotikusabb modelljei voltak, mint egy Ferrari Enzo, vagy egy McLaren P1 GTR.

Huntley szerint bár a BMW kilógott a gyűjteményből, a tulajdonosa úgy kezelte, mint a többi darabot. Mivel ilyen keveset volt használva, az volt a céljuk, hogy minél kevesebbet módosítsanak rajta, így az akkumulátor és az olaj kicserélésén túl mást nem módosítottak, még az eredeti gumi is megmaradt – bár azt jelezték, hogy amennyiben az új tulajdonos használni is szeretné, ezt mindenképpen megteszik (a lap alján egy galéria is található róla).

A német szedán ezüstmetál színben pompázik, míg belül kék szövettel van borítva minden. A 325 iX-nek a sárvédőn is van egy indexe, ami a 80-as években még kiegészítőnek számított. 2,5-literes benzines sorhatosa 170 lóerőre és 222 Nm-es nyomatékra képes, a négy kerékre pedig egy ötsebességes kézi váltó viszi az erőt.

Az autó jelentőségét mutatja, hogy ez volt a BMW első sorozatgyártásra kerülő összkerékmeghajtású autója. Mivel jól bírta a szélsőségesebb időjárást is, az Egyesült Államok és Kanada hidegebb klímájú területein igen népszerű volt. Európában nem nagyon maradt belőle, úgyhogy nagy biztossággal állítjuk, hogy ez a legjobb megmaradt darab belőle – már amennyiben hajlandó érte kifizetni az ember a meghirdetett 40 ezer fontot (kb. 15 millió forint).

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.