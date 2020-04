Egy lengyel Suzuki Swift sofőre nagy szerencséjére túlélt egy óriási balesetet, ami húsvét vasárnapján történt. Egy Facebookon a helyi Telewizja Aleksandrów Lódzki által megosztott térfigyelő kamerás felvételen látható, ahogy a Swift nagy sebességgel közelít egy körforgalom felé. A sofőr fékezés nélkül hajt bele a körforgalomba, és egy téglákból kirakott padkán megugorva a levegőbe repül.

Bár arról nincs felvétel, mikor ér földet a kocsi, egy kép a rendőrségtől megmutatja, hogy a Swift konkrétan rommá tört. Az eleje teljesen felismerhetetlen, és a motor is kiszakadt. A rendőrség beszámolója szerint az autó több házat is eltalált, és az is kiderült, hogy egy 41 éves férfi vezette az autót, akit a tűzoltóknak kellett kivágni a roncsból.

A rendőrség gyanítja, hogy a gyanúsított ittasan vezetett, ugyanis erős alkoholszagot réeztek az autóból áradni. Ennek kiderítése érdekében a sofőrt a helyi kórházba vitték vérvételre. Arról, hogy milyen súlyos sérüléseket szenvedett, nincs információ, de amennyiben kiderül, hogy alkoholos befolyás alatt volt, biztosan rásóznak pár vádpontot, de még ha józanul is tette, amit tett, akkor sem fog volán mögé ülni egy ideig.

A Bentley 2020 elejét egy új, különleges sorozattal akarja megnyomni, ez a 12 darabban elérhető barchetta teljesen a leendő tulajdonosok szájíze szerint módosítható.