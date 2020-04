Hacsak az autógyártók meg nem állapodnak egy lóerőplafonban, ahogy ez Japánban 1989 és 2004 között egy 276 lóerős limittel meg is történt, a kategóriában való versengés sosem ér véget. A tuningszíntér külön elől jár a vásárlók teljesítményszomjának enyhítésében, még akkor is, ha a mai gyári autók is igen komoly erők felett rendelkeznek.

Példának okáért a majd két évtizede debütált Audi RS6 Avantnak akkor még „csak” 444 lóerővel kellett beérnie, míg mai utódja már 591-nél tart. Az ABT ezt a számot saját, 125 példányban korlátozott változatában 730-ig emelte.

Az április elején bemutatott RS6-R most a Motor1.commal igen jó viszonyt ápoló Auditographynak hála mozgóképen is bemutatkozik, és ha már ott volt, megengedték neki, hogy a kisimultabb unokatestvérrel, az RS7 Sportbackkel, vagy ahogy az ABT után hívjuk, az RS7-R-rel is lőhetett pár snittet.

Mindkét autóra 22 colos felniket raktak, és négy kipufogócsövük van, emellett a színük is ugyanaz a gyöngyös hatású szürke. Talán az RS7 jobban vonzza a tekintetet a vörös szegélyeknek hála, bár, ha nekünk kéne választani, inkább a kombival állnánk be a garázsba. Ha már a kombi, a fenti videón látható egy belsőkamerás felvétel is, amelyen, ha jól figyelünk a digitális műszerfalra, elég jó képet kaphatunk arról, milyen teljesítménnyel van dolgunk.

Az RS6-R-nek mindössze 3,27 mp kell ahhoz, hogy százra gyorsuljon, és 10,44 a 200 km/h-s feladat teljesítéséhez. Az ABT szerint a 320 is könnyedén meglehet vele, ami jóval több, mint amit az ember egy hátsó ülésekkel és hatalmas csomagtérrel rendelkező autótól várna.

A lenti videón megmutatott RS7-R hasonló számokat mutat be, elvégre gyakorlatilag ugyanaz a két autó. Emellett pedig még azt is megjegyeznénk, hogy ezek nem a legerősebb Audik, amelyek az ABT-től kikerültek, hisz az RS6-E Hybrid, amely egy zöld technológiás kombi, 1018 lóerőt tud kiokádni magából.

Az Audi a 2020-as év elejét az új A3-as bemutatójával szeretné megnyomni, amely az egyik legalapvetőbb darabja kínálatuknak. Egy rövid videó mutatja be a darabot: