Az összecsukható, merev, vagy puhatetős modellek aranykora a 90-es évek voltak, de a Mercedes SLK-k és a Peugeot 206 CC-k előtt volt egy olasz modell is, mely ráérzett erre a trendre.

Az Alfa Romeo 164 Proteóról beszélünk, mely 1991-ben kikövezte a szegmens haladásának az útját olyan technológiákat összehozva, amelyek végül – legalábbis náluk – nem kerültek gyártósorra.

A 164 Proteo külseje Walter de Silva zsenijét dicséri, aki az Alfa Romeo design centerének munkatársaként alkotta meg a Pininfarinával való együttműködésük csúcsát jelentő 156-os elődjét. A Pinin hatásai már a Proteón látszanak, elsősorban a hat kis lámpán elől.

Nem szabad megfeledkezni a hasonló próbálkozásokról sem, mint az Audi Quartzról és a Lancia HIT-ről, vagy a később érkező Alfa Romeo GTV-ről és Spiderről sem, amelyet a Pininfarinától Enrico Fumia álmodott meg.

Az akkoriban előremutatónak számító külső alatt (lásd bővebben a galériát a lap alján) a legendás Alfa 164 alapjai rejlenek, például a Tipo4 váz, melyet lerövidítettek és megerősítettek, de mindenekfelett a 3,0-literes Busso nevű V6-os 260 lóerejével.

Persze roppant korszerű is volt a tanulmány, például itt debütált a márka saját fejlesztésű négykerék-meghajtású rendszere, amely elosztotta a nyomatékot a négy kerék között. A kormányzás is négykerekes volt, és ez volt az egyik első autó, amelynek felfüggesztését a kormány mögül is lehetett állítgatni.

A Proteo legnagyobb érdekessége persze a tető, mely két üveglapból áll, az egyik a tetőrész, a másik pedig a hátsó ablak, ezeket egy elektrohidraulikus rendszerrel lehet kupészerű zárt, vagy kabriószerű nyitott állapotba állítani. Utóbbi esetén az üvegtető a csomagtartó felett kialakított résbe húzódik vissza.

A kétülésesnek a végsebessége 250 km/h felett alakul. Az Alfa Romeo 164 Proteo eredetileg tanulmány volt, de nem akarták csak kiállításokra kárhoztatni, egy legalább kétezres sorozatot szerettek volna készíteni belőle, de a jövedelmezősége feletti kérdőjelek miatt csupán egy darab készült el, amely most az FCA gyűjteményének fenntartott múzeumban csodálható meg.

Az Alfa Romeo Giulia GTA körül sokáig akkora csend volt, hogy azt hittük, meg sem érkezik, most azonban itt van, és pengébben néz ki, mint gondoltuk.

Galéria: Alfa Romeo 164 Protèo