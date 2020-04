Más gyártókhoz hasonlóan a Ferrari is úgy érezte, hogy segítenie kell azokon az olasz állampolgárokon, akiket már megfertőzött a vírus, ezért az olasz Nemzeti Egészségügyi szolgálat egyik szervezetén, az AUSL-en keresztül egymillió eurót adományoztak a modenai kórházaknak. A helyszín kiválasztásában vélhetően szerepet játszott, hogy maga Enzo Ferrari is modenai születésű.

A pénzt a koronavírussal már megfertőződött betegek kezelésére fordítják majd, és olyan eszközök beszerzésére, amelyek nélkülözhetetlenek a kezelési folyamatok során.

Az adomány egy részét technológiai fejlesztésekre is fordítják, nevezetesen olyan eszközöket vásárolnak belőle, ami távolról is monitorozni tudja az adott páciens állapotát, és jelzi, ha esetleg a koronavírus gyanúja is felmerült nála. Az adománynak hála az okostelefonhoz és táblagéphez csatlakoztatható rendszert már be is vetették olyan idősotthonokban, ahol többek között idegrendszeri rendellenességekben szenvedő idős korúak laknak.

A Ferrari mindemellett a jövőben is azon lesz, hogy lehetőségeikhez mérten segíteni tudjon ebben a kialakult helyzetben, a kezdeményezésbe pedig a Forma-1-ben szereplő csapatot is bevonták, amely más istállókkal együtt lélegeztetőgépek gyártásán is dolgozni kezdett.

Természetesen nem a Ferrari az egyetlen gyártó, amely kiveszi a részét a vírus elleni küzdelemből, itthon például a Ford és a Toyota autókat ajánlott fel, a Mercedes F1-es csapata lélegeztetőgépet, a McLaren pedig speciális védőfelszereléseket készített. A hírek szerint a Hyundai sem vonta ki magát a történetből, az Egyesült Államokban például 100 ezer dollárt és 10 ezer koronavírus-tesztet adományozott a detroiti egészségügyi szolgálatnak a gyártó.