Az olasz gyártó nemrég jelentette be, hogy véget ér a Giulietta gyártása, melynek helyét a Tonale veszi majd át. Az SUV egyike lesz azon hat hibrid modellnek, melyet 2022-ig kíván bemutatni az Alfa Romeo.

Az utóbbi hetekben, hónapokban sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy az új modellel is az elmúlt években látott trendet követi-e a gyártó, azaz, hogy készül-e teljesítményspecifikus kivitel a Tonaléból. Nos, jelen állás szerint biztosan nem, ugyanis az olasz Autoblog értesülései szerint az Alfa Romeo nem kíván élni ezzel a lehetőséggel.

A lap úgy tudja, az új modellel egy teljesen más réteget kíván megcélozni a gyártó, egy olyat, amelynek tetszenek az olasz tervezésű, prémium dizájnnal rendelkező modellek, ám vásárláskor a gazdasági szempontokat is szem előtt kell tartaniuk. Noha jelen pillanatban még nem ismert, milyen erőforrás kerül a modellbe, az biztos, hogy a megfizethetőbb ár nem társul majd gyenge teljesítménnyel.

Sőt, a korábbi pletykák szerint épp ellenkezőre kell számítani, ugyanis vanna olyan vélemények, mely szerint az autóba egy 2 literes turbómotor és egy villanymotor is kerül, amiknek kombinált összteljesítménye a 330 lóerőt is elérheti. A Tonale alapját az FCA továbbfejlesztett Small Wide platformja adja majd, ami némiképp meglepő, hiszen alighanem a Giulia és a Stelvio architektúrája is használható lett volna. Úgy tudni, a váltást az indokolta, hogy a Tonale esetében leginkább a felfüggesztés által nyújtott kényelemre kívánják helyezni a hangsúlyt.

Az összeolvadás küszöbén álló PSA és FCA csoportok célja, hogy növeljék az autónként elérhető profit nagyságát, akkor is, ha ehhez vissza kell venni az Alfa Romeo egyes modelljeinek temperamentumából.

