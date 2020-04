Ezekben a napokban meglehetősen nehéz bármivel kapcsolatban is biztosat mondani, ám a Tesla ettől még tervezhet, és egyáltalán nem kizárt, hogy a Németországba tervezett óriásgyár jövő ilyenkor már gőzerővel üzemelni fog.

A vállalatnak mindebben komoly rutinja van már, hiszen mindenkit alaposan megleptek azzal, hogy a sanghaji kolosszális épületüket mindössze egy éven belül felépítették és hadrendbe állították.

Bár nagy feneket nem kerített neki a gyártó, a Tesla Model Y gyártása és kiszállítása is zajlik már egy ideje – vagyis a koronavírus miatt most épp nem – így érthető, hogy egy Twitter-felhasználó rákérdezett Musknál arra, hogy mikorra várható a Tesla Model Y Svájcban történő megjelenése.

A cégvezető válaszában azt írta, hogy nagyjából egy éven belül megvásárolható lesz a modell, majd azt is hozzátette, hogy az már a németországi gyárból kerül majd kiszállításra. Mindez nem igazán meglepő, hiszen korábban is ismert volt, hogy a Kínában előállított Model 3-ak elsősorban a helyi piac számára készülnek, így csak az okozhat megdöbbenést, hogy a Tesla a németországi gyár felépítésénél is a Kínában már látott tempóra kapcsolna.

Persze ebben is van logika, hiszen a jól ismert autógyártók is egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb piacra dobhassák saját elektromos-meghajtású modelljeiket, a Tesla pedig érthető módon szeretné kihasználni, hogy velük szemben jelentős technológiai előnyben vannak, így esetükben az egyetlen negatív tényező az alacsony termelési volumen lehet, amin a sanghaji és a hamarosan elkészítő német gyár sokat javíthat.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.